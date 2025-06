La Prueba de Acceso a la Universidad reunirá a partir de mañana en la provincia de Cádiz a 7.846 estudiantes

Este martes, 3 de junio, comienza la Prueba de Acceso a la Universidad en la provincia de Cádiz. Los cuatro campus de la UCA (Cádiz, Puerto Real, Jerez y Algeciras) acogerán tres jornadas de exámenes a las que se enfrentarán 7.846 estudiantes procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior, 209 más que el año pasado. Esto coloca a la UCA como la tercera universidad andaluza en número de alumnos que se presentan este 2025, solo por detrás de Sevilla y Málaga.

La Selectividad cambia este año de nombre y pasa a llamarse oficialmente Prueba de Acceso a la Universidad o PAU tras denominarse EBAU o PEvAU durante varios años. No es la única modificación. Habrá un nuevo modelo de examen, único, en el que se reduce la optatividad, aumentan las preguntas de desarrollo competencial y se penalizan las faltas de ortografía, gramaticales y de léxico. En este sentido se tendrán en cuenta la grafía, las tildes y la puntuación, así como la coherencia del texto o la presentación. No obstante, ese criterio castigará más a las materias lingüísticas que a las no lingüísticas.

La PAU consta de dos fases: la Prueba de Acceso y la Prueba de Admisión. La primera sirve para obtener los requisitos que permiten ingresar en la Universidad, mientras que la de admisión se realiza para conseguir la plaza en la carrera y centro deseado. Para la Prueba de Acceso se presentan 6.508 personas mientras que para la de Admisión se han matriculado 1.338.

La UCA ha dispuesto 16 sedes para acoger la PAU durante el martes, miércoles y jueves de esta semana. En Cádiz son las facultades de Medicina, Filosofía y Letras, Ciencias del Trabajo y Enfermería y Fisioterapia las elegidas. En Puerto Real se desarrollará en los Aularios Norte y Sur, el Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos, la Facultad de Ciencias y la de Ingeniería. En Jerez son el Aulario 1, Aulario 2 y el Edificio Multiusos los espacios seleccionados, a los que se suman el IES Guadalpeña de Arcos y el IES Nuestra Señora de los Remedio en Ubrique. Por último, el campus de Algeciras abrirá aulas de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Algeciras y del Edificio I+D+i para acoger los exámenes, así como del IES Mar de Poniente de La Línea.

En Cádiz realizarán los exámenes los estudiantes que se presentan a la PAU de la capital, San Fernando, Chiclana, Conil, Vejer y Barbate. En total, 1.982 alumnos, lo que supone el 25% del total. A Puerto Real acudirán los estudiantes de Puerto Real, Rota, Alcalá de los Gazules, Sanlúcar, El Puerto de Santa María, Benalup-Casas Viejas y Chiclana. Están convocados 1.981 alumnos, también el 25% del total. A Jerez irán estudiantes de las localidades de Jerez, Arcos, Trebujena, Olvera, Algodonales, Ubrique, Villamartín, Bornos, Prado del Rey y Alcalá del Valle, 2.417 en total, lo que supone el 31% de los alumnos que se presentan a la PAU este año. En el campus de Algeciras se reunirán los estudiantes de Algeciras, Tarifa, Los Barrios, La Línea, Jimena y San Roque. 1.466 en total, el 19%.

De estos 7.846 estudiantes, 4.553 son mujeres, el 58%, y 3.293 son hombres, el 42%.

Los exámenes empezarán a las 08:30 horas, aunque los alumnos están citados a las 08:00. Tendrán una duración de una hora y media, con una hora de descanso entre cada uno de ellos. El martes se desarrollarán las pruebas de Lengua Castellana y Literatura II; Lengua Extranjera a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano o portugués; Historia de España o Historia de la Filosofía; y la materia específica obligatoria de segundo curso de Bachillerato de la modalidad cursada. Esta prueba es obligatoria para obtener los requisitos para acceder a la Universidad desde el bachillerato LOMLOE y para quienes habiendo superado esta fase o, la fase general en cursos anteriores, quieran mejorar la nota de dicha fase.

El miércoles y el jueves se presentarán quienes previamente reúnan los requisitos de acceso a la universidad y quieran mejorar su nota de admisión, quienes podrán examinarse con carácter opcional de hasta un máximo de cuatro de las siguientes materias: Análisis Musical II; Dibujo Artístico II; Latín II; Matemáticas II; Ciencias Generales; Artes Escénicas II; Matemáticas Aplicadas a las CC. Sociales II; Griego II; D.T. Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II; Coro y Técnica Vocal II; Movimientos Culturales y Artísticos; Física y Empresa y Diseño de Modelos de Negocio. El jueves serán los exámenes de Historia de la Música y de la Danza; Geografía; Diseño; Dibujo Técnico II; Biología; Lengua Extranjera (fase de admisión); Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica; Literatura Dramática; Química; Historia del Arte; Fundamentos Artísticos; Geología y Ciencias Ambientales y Tecnología e Ingeniería II.

La logística del proceso movilizará a un equipo de unos 300 profesionales, incluyendo miembros de tribunales, vocales correctores (el grupo más numeroso, con 284 miembros), personal de apoyo y representantes de centros educativos.

Las notas de esta prueba estarán disponibles a partir del 12 de junio a las 10:00 horas y el periodo de preinscripción comenzará ese día y concluirá el 23 de junio. La primera adjudicación de plazas se llevará a cabo a partir del 3 de julio en la fase ordinaria.