Los proyectos imposibles de la Catedral

La Catedral de Cádiz se ha convertido en el más claro ejemplo del cuidado y mantenimiento del patrimonio. El Cabildo es con diferencia actualmente el órgano que más invierte y más celo muestra respecto al estado de conservación de los bienes muebles e inmuebles que están bajo su gestión; muy por encima de cualquier administración y también de otras fundaciones y entidades públicas y privadas. Pero los recursos con los que cuenta actualmente, que son 100% de su cosecha, sin colaboración alguna de administración o entidad pública o privada, no son suficientes para algunos de los proyectos que desde hace años se quieren desarrollar en esta iglesia. En otras ocasiones, aun cuando se podrían destinar los fondos necesarios los proyectos chocan con los criterios y decisiones de la administración que vela por el patrimonio. Son los sueños pendientes de materializar por parte del Cabildo. Proyectos a día de hoy inalcanzables para las posibilidades de unos canónigos que, no obstante, no renuncian a su consecución a medio o largo plazo.

El proyecto que a todas luces se escapa de cualquier posibilidad de financiación es el de la retirada de las redes que protegen desde los años 80 a aquellos que están en el interior de la Catedral. “Qué bonito sería contemplar el techo de la Catedral sin red”, traslada el deán, Ricardo Jiménez Merlo. Para ello, la única solución técnica a día de hoy es sustituir cada una de las piedras del techo de la Catedral por otra nueva; una opción que económicamente necesitaría el concurso de varias administraciones para poder sacarla adelante. Y aún así parece un imposible.

Ciertamente, el techo presenta un estado de conservación no muy favorable, lo que demuestra además la existencia de piedras que han caído sobre las redes, que además son limpiadas dos veces al año. El Cabildo confía en que en alguna ocasión se consiga algún tipo de intervención que facilite la actuación en el techo y resuelva el problema, sin necesidad de quitar todas las piedras y sustituirlas por otras de mayor resistencia y calidad.

La falta de la inversión necesaria, por su elevado coste, mantiene también paralizado actualmente el proyecto de habilitar como espacio público y visitable el entrebovedado que rodea la girola. Un espectacular pasillo que recorre el techo que se observa desde el interior de la Catedral y que tiene otra bóveda sobre él. Allí se planteó unos años el Cabildo habilitar una especie de centro de interpretación de la propia Catedral, que atesora una historia y un valor arquitectónico destacado que se ha ido potenciando en los últimos años.

No obstante, la propuesta de habilitar este espacio a las visitas no es tan sencilla, ya que entre otras cuestiones debe garantizar que el suelo (actualmente de arena) puede ser transitado por decenas o centenares de personas que a diario visitan la Catedral, habilitar unos accesos más cómodos y universales a ese entrebovedado e implantar los sistemas de seguridad, eléctricos y de servicios que requiere un lugar así.

Todo ello implica en primer lugar una serie de dificultades técnicas importantes que necesitan de un profundo estudio para encontrar las mejores soluciones posibles; y en segundo lugar una fuerte inversión económica que ahora mismo no dispone el Cabildo, que tendría que recurrir a otro tipo de financiación o de subvención para poder sacarlo adelante.

Otro proyecto que aspira a ver realizado en algún momento pero que a día de hoy es imposible es el de la restauración de toda la solería del interior del templo. El deán explica que el objetivo es sustituir las muchas losas que actualmente están rotas, rajadas o deterioradas –por el paso del tiempo, el trasiego diario de público y los cortejos y pasos procesionales que recorren el interior durante la Semana Santa, como principales factores– por otras nuevas que respetarían el material (mármol) y el tono y color de cada una.

En este sentido, conviene tener en cuenta que uno de los rasgos característicos de la Catedral de Cádiz es su solería, con un dibujo original que arquitecto Juan José Jiménez Mata logró recuperar y que el Plan Director redactado en su día incluía su recuperación. Una actuación que pretendía también en ese Plan Director alcanzar a las columnas y paredes, que iban a recuperar el tono marmóreo original.

La negativa de la Junta de Andalucía se ha mantenido tajante al respecto de este proyecto que lleva años queriendo acometer el Cabildo, sin que hasta el momento haya conseguido variar ese rechazo de Cultura.Tampoco admite la administración autonómica que el Cabildo saque adelante el viejo proyecto de recuperar la reja exterior de la Catedral. En diversas ocasiones ha planteado esta iniciativa el Cabildo, que ha recibido siempre la contundente negativa de Cultura. Ni una reja recta, ni una reja que tuviera el mismo dibujo de la fachada catedralicia, ni siquiera tres pequeñas rejas que sirvieran de protección a las puertas de la fachada principal ha sido admitido, pese a lo cual los canónigos no tiran la toalla y anuncian que seguirán intentándolo.

De hecho, el deán tiene pendiente un encuentro con la nueva delegada territorial de Cultura, Mercedes Colombo, para intercambiar impresiones y plantear de nuevo estos proyectos, por si acaso el nuevo gobierno andaluz tiene una forma distinta de afrontar estos casos y consiguieran sacar adelante algunas de las propuestas que mantiene hasta ahora como imposibles la Junta de Andalucía y que permitirían al Cabildo poder tener más cerca la Catedral de sus sueños.