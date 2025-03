El primer restaurante chino de Cádiz lo abrió un gaditano en el año 1974

Este miércoles hemos conocido el cierre del restaurante chino Buda Feliz en la plaza de San Juan de Dios de Cádiz. Esto supone que el casco antiguo se queda sin locales de gastronomía china clásica, tan frecuente hace unos años por toda la ciudad. Pero lo curioso es que fue un gaditano, Antonio de María Ceballos, presidente de Horeca, el pionero de este tipo de establecimientos en la capital.

Corría el año 1974 cuando se inauguró el restaurante China en la plaza de San Antonio. Cuenta Antonio de María que fue el primero de Cádiz y el cuarto de España, ya que había dos en Madrid y uno en Rota, el más antiguo, Sanghai 1968, que se inauguró ese mismo año y que aún sigue funcionando. Pero, ¿cómo se le ocurrió a un gaditano, en la década de los 70, apostar por la cocina china? "Un familiar de mi mujer era chino y trabajaba en Canarias como camarero. Su jefe de cocina y él me propusieron montar un restaurante en Cádiz basado en la gastronomía de su país. Yo tenía un hostal con mi socio, un ciudadano chino, Isaac Lo, así que entre los cuatro decidimos que era el momento de tener un local así en Cádiz", explica Antonio.

La cocina de este establecimiento estaba compuesta íntegramente por ciudadanos chinos y explica el presidente de Horeca que trajeron un cocinero directamente del país asiático para trabajar en su restaurante, algo que nunca había sucedido en España y que supuso levantar actas notariales, tramitar numerosos documentos y un largo proceso por parte del Ministerio del Exterior. "Nadie había solicitado hasta esa fecha que un ciudadano chino viniera a España a trabajar en un negocio, pero nosotros teníamos claro que la cocina siempre tenía que estar compuesta por personas que conocieran de verdad la gastronomía de ese país. Los camareros y el resto del personal eran españoles".

La apertura del restaurante China despertó el interés de los gaditanos y visitantes que pasaban por la ciudad y las colas eran frecuentes. "Había mucha curiosidad por probar ese tipo de comida, teníamos muchas reservas y gente en la puerta esperando para entrar". Aún así, no escapaban de los prejuicios y leyendas urbanas sobre la comida china. "La gente venía con prevención porque no sabía lo que se iba a encontrar y hasta el director del hotel Atlántico, donde yo trabajaba, me preguntó que de donde sacaba las ratas para hacer los platos de carne", ríe Antonio de María. "Nosotros lo comprábamos todo en el Mercado Central. Recuerdo que comprábamos la mejor ternera a 125 pesetas el kilo".

El éxito fue tal que abrieron el restaurante China II en la actual Glorieta Ana Orantes, donde ahora se ubica el hotel Spa Cádiz Plaza, en 1982, y el restaurante China III en Algeciras en 1984. El primero, ubicado en San Antonio, compartió espacio con el restaurante del mismo nombre hasta el año 2018, cuando cerró.

Los restaurantes chinos que permanecen en Cádiz

Fue a finales de la década de los 80 y en los 90 cuando los restaurantes chinos empezaron a proliferar en Cádiz. Uno de los primeros tras el de Antonio de María fue el restaurante Marco Polo, ubicado en el Paseo Marítimo y que abrió uno de los socios en aquel momento del presidente de Horeca, Wang Yuan Niu, que emprendió su aventura en solitario. Cádiz también tuvo los restaurantes China Town y Hong Kong, que cerraron hace unos años. El restaurante Nanking, en la avenida Cayetano del Toro, 8, el restaurante La Gran Muralla, en la misma avenida pero en el número 30, y el restaurante Gran Mundo, en la calle Santa Teresa de Jesús, son los que permanecen abiertos aún en la capital tras un boom que llenó la ciudad de locales de este tipo.

Ahora, la comida asiática es habitual en Cádiz, con distintas opciones que van más allá de la cocina china clásica que proponen estos restaurantes. Así, además del Naking, La Gran Muralla y Gran Mundo (y hasta el domingo Buda Feliz), hay otros establecimientos de comida asiática más innovadores. En el Mercado Central se encuentra La Pagoda y Gadisushi, Feng Shui Street en la plaza de la Catedral, Sushipanda en la plaza Topete y en la avenida Cayetano del Toro, Buga Ramen también en esta avenida, Tataki Sushi & Gastrobar en la calle Doctor Fleming, Sibuya Urban Sushi Bar en la Glorieta Ana Orantes y restaurante Vin Vin's, en los Callejones de Cardoso.