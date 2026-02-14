Prime estrenará el 4 de marzo la serie 'El joven Sherlock', rodada en Cádiz

La serie internacional 'El joven Sherlock', rodada entre otros escenarios Cádiz el pasado año, ya tiene fecha de estreno. La plataforma Amazon Prime Video anuncia la fecha del 4 de marco, al tiempo que da publicidad al tráiler de la serie. Y si en las primeras fotografías publicadas por la plataforma, en diciembre del pasado año, las escenas rodadas en Cádiz lucían con especial fuerza, sobre todo la batalla escenificada en Argüelles, en el tráiler dado a conocer ahora apenas se adivina el rodaje en la ciudad.

Dirigida por el reputado realizador Guy Ritchie, responsable de la excelente versión cinematográfica con Robert Downey Jr. y Jude Law, la serie está protagonizada en sus principales papeles por Hero Fiennes-Tiffin, Dónal Finn, Natascha McElhone, Zine Tseng, Max Irons, Joseph Fiennes y Colin Firth. En Cádiz, la serie se rodó en la plaza de Mina, Candelaria y la plaza Argüelles y sus alrededores.

Con motivo del lanzamiento del tráiler, el Ayuntamiento de Cádiz, a través de su servicio Cádiz Film Office, recuerda la repercusión económica y promocional derivada del rodaje de la serie internacional, producida por Eris Film, S.L. para Amazon Prime. La grabación, desarrollada entre finales de enero y principios de febrero del pasado año en distintas localizaciones del casco histórico, supuso "un importante movimiento de profesionales, servicios y actividad económica en la ciudad".

El rodaje, se señala desde el Ayuntamiento, implicó la movilización de un amplio equipo técnico y artístico, con contratación de figuración, personal auxiliar y proveedores locales, además de reservas en establecimientos hoteleros y servicios de restauración. Desde Cádiz Film Office se subraya que este tipo de producciones generan "un retorno económico inmediato, beneficiando especialmente a sectores importantes para la ciudad. Asimismo, la producción asumió los costes derivados de ocupación de espacios, adecuación de localizaciones y medidas técnicas necesarias para el desarrollo del rodaje". El impacto económico de la serie se cuantificó en dos millones de euros.

La teniente de alcalde de Desarrollo Económico y Empleo, Beatriz Gandullo, asegurado en una nota de prensa municipal que “la presencia de Cádiz como escenario en una serie de alcance global refuerza la visibilidad de nuestra ciudad en mercados internacionales, consolidándola como destino cinematográfico de referencia”. Los espacios de la capital gaditana seleccionados “volverán a situar a Cádiz en el mapa audiovisual internacional, mostrando su riqueza patrimonial, urbana y paisajística”.

Gandullo subraya que iniciativas como esta “vuelven a confirmarnos que Cádiz, con su atractivo y potencial, es un plató natural para grandes producciones”, destacando la versatilidad de la ciudad como localización histórica, su capacidad técnica y organizativa municipal, la coordinación entre administración y servicios que ejecuta Cádiz Film Office desde el Ifef, y el propio atractivo de la ciudad.

Asimismo, la edil remarca “el valor estratégico del sector audiovisual como motor de desarrollo económico, creación de empleo y promoción turística, en línea con el crecimiento del turismo cinematográfico. Por eso, Cádiz Film Office continúa trabajando para atraer nuevos proyectos, facilitar rodajes y reforzar el posicionamiento de la ciudad dentro de la industria audiovisual nacional e internacional".