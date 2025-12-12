Así se ve Cádiz en las primeras imágenes de la serie 'Young Sherlock'

Los actores Dónal Finn y Hero Fiennes-Tiffin, en la plaza de Argüelles de Cádiz transformada para la serie 'Young Sherlock'.

Tan hermosa como decadente, extemporánea y casi irreconocible. Así se ve Cádiz, convertida en el París de los tiempos de la Comuna, en las primeras imágenes que Amazon Prime Video ha difundido de su nueva gran apuesta, la serie Young Sherlock.

Y es que el rodaje de la serie, dirigida por el reputado director britántico Guy Ritchie que reinventa los orígenes del influyente detective creador por Sir Arthur Conan Doyle, recaló en la plaza de Argüelles de Cádiz y sus alrededores en las postrimerías de este mismo año, entre finales de enero y principios de febrero de 2025.

Plaza de Argüelles, calles Manuel Rancés, Fermín Salvochea y también las plazas de Mina y Candelaria fueron los enclaves en los que se desplegó la grabación en su paso por Cádiz que, según se aseguró desde el Ayuntamiento, provocó un impacto económico en la ciudad de dos millones de euros.

Más allá de las cifras, la imagen de Cádiz como bondadoso plató de rodaje parece que también se ha visto beneficiada desde este comienzo de la promoción de la serie protagonizada por Hero Fiennes-Tiffin (el joven Sherlock Holmes) que posa junto al actor Dónal Finn en medio de la plaza de Argüelles en una de las más significativas primeras imágenes de la serie. En otra de las intantáneas que han trascendido en estos días, también en esta misma plaza, se suma la actriz Natascha McElhone que se mete en la piel de Cordelia Holmes.

Dónal Finn, Natascha McElhone y Hero Fiennes Tiffin, en otra de las gaditanas imágenes de 'Young Sherlock'.

El elenco principal de Young Sherlock se completa con Zine Tseng y Max Irons y dos totems de la interpretación como Joseph Fiennes y Colin Firth. Como hemos dicho, la dirección, y también la producción ejecutiva, corre a cargo de Guy Ritchie, responsable de las películas de Sherlock protagonizadas por Robert Downey Jr. y Jude Law -Sherlock (2009) y Juego de sombras (2011)- y de otros filmes emblemáticos como Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998), Snatch: Cerdos y diamantes (2000), RocknRolla (2008) o The Gentlemen (2019), entre otros.

La serie está escrita por el showrunner Matthew Parkhill, que también es productor ejecutivo junto a Dhana Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton y Colin Wilson, con los co-productores ejecutivos Harriet Creelman y Steve Thompson. Motive Pictures encabeza la producción.

Lo que propone Young Sherlock es retroceder hasta 1870 para mostrar a un joven Holmes en plena deshonra, buscando su lugar en el mundo y enfrentándose a su primer gran caso. La serie lo muestra “crudo y sin filtro”, según adelanta su descripción oficial, atrapado en un asesinato que no sólo debe resolver sino que también amenaza su libertad. La historia se desarrolla en Oxford para ir viajando por diferentes partes del mundo con la intención de mostrar las primeras correrías del anárquico adolescente todavía en proceso de formación del carácter irremediablemente particular del más conocido vecino de Baker Street.

La serie se estrenará en exclusiva en Amazon Prime Video en más de 240 países el próximo 2026.