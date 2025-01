La plaza Argüelles de Cádiz se prepara para recibir a la serie 'Young Sherlock' de Guy Ritchie

Cádiz/Las banderas ajadas de un burdeos desgastado cuelgan de los balcones como farolillos de alerta. Algo extraño está ocurriendo, o va a ocurrir, en la plaza de Argüelles de Cádiz y sus alrededores. Una montaña de bloques que un solo hombre levanta apenas con el esfuerzo de una sola de sus manos se apilan en plena placita del centro histórico y, pronto, alcanzamos a ver la carpa negra que se levanta frente a la Sala Central Lechera. Sin duda, no hay que ser Sherlock Holmes para deducir que un rodaje se cierne sobre Cádiz, ¿o sí...?

Y es que el detective más famoso de la historia de la literatura universal es quien motiva este inicio de transformación del entorno de este enclave gaditano que será, además de la también céntrica plaza de Mina, uno de los escenarios donde se rodará Young Shelock, la serie del reputado director británico Guy Ritchie para Amazon Prime.

Previsiblemente, y en vistas de los carteles que se pueden ver en las calles Manuel Rancés y Fermín Salvochea, los preparativos y rodaje de la serie del también responsable de las películas de Sherlock protagonizadas por Robert Downey Jr. y Jude Law -Sherlock (2009) y Juego de sombras (2011)-, se extenderán en la ciudad desde estos días y hasta el próximo 5 de febrero, el periodo donde estas vías permanecerán cerradas al tráfico.

Operarios trabajando en los decorados del rodaje de 'Young Sherlock' en la plaza de Argüelles. / Jesús Marín

Cerradas, disfrazadas y adecentadas. Y es que, durante las jornadas de estos lunes y martes se ha podido ver a algunos operarios limpiando y pintando de un color neutro las paredes de ambas calles que también han librado de algunos grafitis que adornaban su aspecto, además de poner a punto rejas y puertas de garajes que salpican los trozos de vía donde, previsiblemente, se rodará esta producción internacional parece que basada en la serie de novelas Young Sherlock Holmes que Andy Lane (el escritor y holmesiano Andrew Lane) publicó entre 2010 y 2015, convirtiéndose por primera vez en una serie de libros autorizados por los herederos de Arthur Conan Doyle.

¿Qué ciudad será Cádiz?

No con Robert Downey Jr. y Jude Law, pero sí con Hero Fiennes Tiffin (Harry Potter y el misterio del príncipe, After) como protagonista, la serie se centrará en los orígenes del investigador inglés creado por el escritor escocés, que a sus 19 años se ve envuelto en un misterioso asesinato, para ir desentrañando poco a poco cómo evoluciona y crece un personaje que siempre ha estado rodeado de cierto misterio y cómo llega a convertirse en una de las mentes más privilegiadas de la literatura.

Sin embargo, y por los atrezzos que hasta ahora se está desplegando por plaza Argüelles, no parece que se tenga la intención de que Cádiz vaya a pasar por una ciudad británica en la pequeña pantalla. Es más, atendiendo a los carteles en francés que se pueden ver en la carpa instalada por la empresa de service Blocking y por las llamativas banderas que cuelgan de los balcones de estas calles y del hotel Casa de las Cuatro Torres de Argüelles, no sería tan extraño situarnos en la Comuna de París de 1871.

Es más, atendiendo a las pautas de textos de Doyle, Sherlock Holmes vendría a nacer en 1854, con lo que en dicha fecha podría tener unos 17 años perfectamente encajables en este arco adolescente. Además, también según escribió su creador, el padre de Holmes era un hacendado inglés, pero su madre descendía de una estirpe de pintores franceses, entre ellos el ilustre Vernet.

Detalle de una de las muchas banderas que se han colocado en plaza de Argüelles para 'Young Sherlock'. / Jesús Marín

Con todo, ninguna evidencia seria sostiene esta afirmación que dejamos como una mera teoría casi sintiéndonos invitados al juego deductivo que siempre inspira un icónico personaje que con tanta insistencia a lo largo de los años ha abrazado el mundo audiovisual. Pero, pronto, en poco más de una semana, parece que descubriremos el misterio.

De la presencia del equipo artístico, el propio director y otros actores como el oscarizado Colin Firth (El discurso del rey, El diario de Bridget Jones, Kingsman: Servicio Secreto, Un hombre soltero), Joseph Fiennes (El cuento de la criada, Enemigo a las puertas, Shakespeare in love), Zine Tseng (El problema de los tres cuerpos) y Natascha McElhone (The Truman Show, Ronin, Solaris) todavía no hay rastro en Cádiz , aunque se espera su desembarco a principios del mes próximo.

¿Qué se sabe de 'Young Sherlock'?

Young Sherlock es una adaptación televisiva de los libros de Young Sherlock Holmes de Andy Lane para Amazon Prime Video y constará, en principio, de 8 episodios que serán producidos ejecutivamente por Inspirational Entertainment y Motive Pictures. La serie está escrita por el showrunner Matthew Parkhill, quien también es productor ejecutivo y Guy Ritchie dirigirá y producirá ejecutivamente junto a Lane, Simon Kelton, Ivan Atkinson, Simon Maxwell, Dhana Gilbert, Colin Wilson y Marc Resteghini.

El papel de Holmes, de 19 años, será interpretado por Hero Fiennes Tiffin, de 26 años, que había trabajado previamente con Ritchie en la comedia de acción El ministerio de la guerra sucia. Su tío, el actor Joseph Fiennes ha sido el elegido para interpretar al padre de Sherlock mientras que Natasha McElhone hará de su madre. El actor Dónal Finn (La rueda del tiempo) encarnará a James Moriarty (el futuro archienemgio de Holmes); Max Irons será Mycroft Holmes, el hermano mayor de Sherlock; Colin Firth encarnará a un personaje llamado Sir Bucephalus Hodge; Zine Tseng será la Princesa Gulun Shou’an; y Adam James al Dr. Charles Maltby.

El rodaje de la serie comenzó el pasado julio de 2024 en Reino Unido y en España esta grabación pasará por Sevilla, Jerez y Cádiz.