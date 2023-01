Presupuestos participativos en Cádiz: La juventud que construye ciudad

Aunque tengan (o no) mucho (o poco) en común, Marta Biedma (13 años) y Ernesto Lozano (14 años) sacan la misma conclusión de su experiencia durante este año en el grupo que ha liderado el proceso de participación por el que la juventud gaditana ha podido decidir en qué se emplea una partida concreta de los presupuestos municipales dirigidos a sus necesidades. “Hemos aprendido un montón, sobre todo, hasta dónde llega lo que puede hacer un Ayuntamiento y qué otras cosas son de otras instituciones, y también qué cuestan las cosas y todo el trabajo que llevan detrás”, vienen a coincidir. De hecho, tras esta experiencia, estos dos adolescentes, y la treintena del grupo al que pertenecen, ya saben más sobre política municipal y ciudadanía que muchos de sus paisanos adultos.

Y es que mientras que esta iniciativa de presupuestos participativos se lleva a cabo desde hace muchos años en otras ciudades –a bote pronto, se nos viene Conil– en el Consistorio gaditano resulta una apuesta pionera que se ha decidido testar, en primer lugar, con los jóvenes. Y el resultado no ha podido ser mejor, según el Consistorio y, más interesante, según los propios participantes.

“En realidad, todo ha sido muy fácil porque nos han puesto los medios tecnológicos para poder estar en contacto y también reuniones presenciales y la gente pues poco a poco se ha ido animando... No sé, yo es que no le veo nada difícil o ningún obstáculo al proceso”, valora la joven del IES Cortadura que, también coincidiendo con Ernesto, asegura que en su instituto “los profesores se han mantenido muy al margen” y son los alumnos los que han elaborado, liderado y confeccionado las propuestas.

Ernesto, de 3º ESO del IES Fernando Aguilar, nos hace la cronología que, eso sí, comenzó de forma diferente según los centros. En el de Marta, un profesor informó del proyecto a toda la clase durante una tutoría; en el de Fernando, se enteró de refilón en un recreo mientras que un profesor se lo comentaba a una alumna. El caso que una vez informado el alumnado por parte de sus profesores, “pues los que nos apuntamos facilitamos nuestros datos y nuestros teléfonos que el instituto pasó al Ayuntamiento; crearon un grupo de whatsapp donde nos metieron a todos y se iban concretando horas para hacer quedadas online, nos fuimos conociendo y ya se nos citó un día en la Casa de la Juventud en persona con las concejalas de Juventud y Participación”, detalla.

Así, toda vez que les explicaron en qué consistía el proyecto, desde el Consistorio enviaron a los centros “unos papeles para que los alumnos pusieran sus propuestas” y que tenían que repartir y explicar los jóvenes que como Marta y Ernesto formaban el grupo de coordinación de sus institutos. “Ahí pues les explicamos que, no sé, no se podían pedir cosas tipos una piscina en el instituto, sino actividades o pequeñas reformas que pudiéramos asumir con los fondos que teníamos y que correspondieran hacerlas al Ayuntamiento”, recuerdan.

Hubo “de todo”, los jóvenes, en general, mostraron mucha disposición aunque todas las peticiones no fueran asumibles como la de “un compañero que solicitó un taller para liar porros, bueno, nosotros lo pusimos pero luego nos explicaron que eso no se puede hacer ni hasta por temas legales, y así lo comunicamos luego nosotros”, cuenta Ernesto.

Y es que, según estos chicos, “lo mejor era escuchar luego a la gente en los recreos o en los tiempos libres comentando qué se podía hacer y qué no”, reconocen los chavales que también aprendieron “mucho” en el proceso de discreción de las propuestas. “Porque cuando volvimos a quedar presencialmente con las propuestas, los del Ayuntamiento ya las separaron en las viables y las que no, pero las que no, pues nos explicaron el por qué no o nos dieron alguna fórmula o nos propusieron algún cambio para convertirlas en viable y muchas de esas pues aceptamos en rehacerlas de nuevo”, narran.

Cuando las propuestas estuvieron puestas en pie, “un par de días después ya se nos habilitó un sistema para votar por el móvil, se lo explicamos a los compañeros y ya les dijimos que tenían que votar 5 de las propuestas y después le asignábamos presupuesto”, cuentan los jóvenes que han destinado “entres 8.000 o 9.000 más o menos a cada una” de “los 50.000 a 70.000 euros” que tenían a disponibilidad en la iniciativa.

Ahora, lo que Marta y Ernesto esperan con mucha ilusión, al igual que el resto de jóvenes involucrados en el proyecto, es que las propuestas elegidas se materialicen. Y, “sin duda”, vuelven a coincidir, “volver participar el año que viene” si la experiencia se repitiera. Porque la participación, porque la posibilidad de ser parte de algo, de construir ciudad, engancha.

"Salieron las que de verdad eran más chulas y necesarias"

Aunque quizás echen de menos “más actividades sobre medio ambiente”, Marta Biedma y Ernesto Lozano no pueden estar más satisfechos con las cinco propuestas que, finalmente, se llevarán a cabo en estos primeros presupuestos participativos que han protagonizado los jóvenes. “Cada uno podíamos proponer sólo una cosa y luego votar cinco pero creemos que salieron las que de verdad eran chulas y necesarias”, valoran sobre las iniciativas elegidas entre 30 propuestas que resultaron viables de las 75 que inicialmente recogió el grupo de voluntarios de los institutos participantes (Columela, La Caleta, San Severiano, Fuerte de Cortadura, Rafael Alberti, Cornelio Balbo, Fernando Aguilar y Drago) en esta iniciativa municipal pionera dirigida a jóvenes entre 12 y 16 años.

Así, finalmente han sido 1.241 jóvenes de la ciudad los que han emitido su voto por el que salen adelante cinco actividades financiadas por las delegaciones de Deportes, Cultura, Participación, Feminismos y LGTBI, Juventud y Medio Ambiente y que son “fiestas para menores de edad, talleres de cocina, de primeros auxilios y de debate, evento holi run, que es la actividad esta de correr que te lanzan colores, excursiones, batalla de gallos mixta, cine, deportes extraescolares, conciertos y charla sobre sexualidad y otros temas de interés”, explican Ernesto y Marta.