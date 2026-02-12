La Policía Local identifica a varios autores de grafitis vandálicos en Cádiz mediante técnicas de grafología

La Policía Local de Cádiz, a través del Grupo Gadir, ha logrado identificar a varios de los autores de grafitis vandálicos realizados en distintos puntos de la ciudad gracias al uso de técnicas de grafología aplicadas a la investigación policial.

La actuación se inició a mediados de 2025 tras las reiteradas quejas vecinales por la proliferación de estas pintadas en paredes, farolas, fachadas de edificios públicos y privados y mobiliario urbano, especialmente en las zonas de la Puerta de Tierra y el casco histórico. Ante esta situación, se puso en marcha un dispositivo específico de control, seguimiento y denuncia.

Para el desarrollo de la investigación, se contó con la colaboración de un agente de la Policía Local de El Puerto de Santa María, especializado en grafología y con formación específica en esta materia. El análisis de los trazos, firmas y patrones repetidos en las pintadas ha permitido realizar un seguimiento detallado y atribuir la autoría de numerosos actos vandálicos.

Como resultado de estas actuaciones, nueve personas han sido denunciadas por infracción de la Ordenanza Municipal de Limpieza, con sanciones que pueden alcanzar los 750 euros.

Además, durante las pesquisas, los agentes detectaron una pintada realizada sobre un Bien de Interés Cultural (BIC), catalogado como Patrimonio Inmueble de Andalucía y con especial protección. Por este hecho, el presunto autor ha sido denunciado penalmente por un delito contra el Patrimonio Histórico.

Con estas medidas, la Policía Local y el Ayuntamiento de Cádiz buscan frenar la proliferación de estos grafitis vandálicos, que suponen un deterioro del entorno urbano y del patrimonio histórico de la ciudad.