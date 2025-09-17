La poeta Miriam Reyes, en Cádiz el jueves 18 con el Centro Andaluz de las Letras

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, inicia en Sevilla y Cádiz un nuevo ciclo titulado ‘Arte, Literatura y Deshumanización’ que se celebrará en varias provincias a lo largo del otoño bajo la coordinación de los expertos Juan Martín Prada, catedrático de la Universidad de Cádiz, y de Vicente Luis Mora, escritor y profesor. Estas citas se organizan con motivo del centenario de la publicación del ensayo de José Ortega y Gasset ‘La deshumanización del arte’ y en respuesta a los cambios culturales experimentados por la digitalización y la inteligencia artificial.

La charla prevista en Cádiz contará con la participación de la reciente Premio Nacional de Poesía Miriam Reyes, también videoartista y traductora, e Isabel Morales Sánchez, profesora titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Cádiz. Ambas charlarán con el coordinador Vicente Luis Mora, sobre ‘Literatura, digitalidad e inteligencia artificial’.

Miriam Reyes estudió Letras en la Universidad Central de Venezuela y se licenció en Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona. Ha publicado los libros de poesía ‘Espejo negro’, ‘Desalojos’, ‘Bella durmiente’, ‘Yo, interior, cuerpo. Antología poética’, ‘Haz lo que te digo’, ‘Prensado en frío’ y ‘Sardiña’. Muchos de sus poemas se encuentran en antologías nacionales e internacionales. Combina el trabajo de la palabra con el de la imagen, llevando la poesía a otros formatos como el vídeo y a otros escenarios como los festivales de artes escénicas o de nuevas tecnologías.

Isabel Morales es doctora por la Universidad de Cádiz con la tesis ‘Análisis del género narrativo en las preceptivas literarias españolas del siglo XIX’. Es directora del grupo de investigación de la Junta de Andalucía PAIDI HUM 530. Ha participado como ponente en universidades españolas, europeas, rusas e iberoamericanas. Es docente de cursos y directora de proyectos de innovación en el ámbito educativo.

Vicente Luis Mora es escritor, crítico literario y profesor de Literatura Española de la Universidad de Málaga. Doctor en Literatura Española Contemporánea, ha sido profesor invitado en Brown University (Estados Unidos) y la Universidad de Estocolmo (Suecia). Puso en marcha el Máster Oficial en Escritura Creativa de la Universidad Internacional de la Rioja. Sus líneas de investigación son la narrativa hispánica y la poesía española contemporáneas, las Humanidades Digitales, la imaginación creadora desde un enfoque cognitivo y el influjo de las tecnologías en las prácticas de lectura y escritura. Sus últimos libros son las novelas ‘Cubit’, ‘Circular 22’, ‘Centroeuropa’ y ‘Fred Cabeza de Vaca’.

El encuentro se celebrará este jueves 18 de septiembre en el Aulario La Bomba del Edificio Constitución 1812 a partir de las 19 .00horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La otra sesión del ciclo correrá a cargo del comisario y crítico de arte Sema D’Acosta con la escritora, artista y comisaria Joanna Zylinska en conversación con Juan Martín Prada sobre ‘La fotografía y las poéticas de la mirada en la era de la inteligencia artificial’. Sema D’Acosta investiga los distintos lenguajes de las artes visuales de hoy, especialmente la fotografía y la pintura. Ha sido comisario en PhotoEspaña y en ARCO. Ha publicado varios libros como ‘Joan Fontcuberta. Háptica’ o ‘Música de fondo. Miki Leal’ por mencionar algunos. Como crítico ha colaborado en los suplementos y revistas de arte más reconocidos del país. En su faceta de comisario ha sido responsable de un centenar de proyectos expositivos, entre los que destaca los dedicados a Luis Gordillo, Bleda y Rosa o a María Acha-Kutscher. Ha organizado varios proyectos de tesis centrados en los límites de la imagen en nuestros días. El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla acoge la actividad este miércoles 17 de septiembre a las 19.30 horas, con entrada gratuita previa reserva a través de la web de CICUS.