El Pleno acuerda el control ético de palomas, gaviotas y cotorras, pero ¿cómo?

Cádiz/Ya nadie le hace fotos a sus niños dándole de comer a las palomas en la Plaza de España, como en los años 60 y 70 del siglo pasado. No hace falta ir allí. Están en todos sitios: en las calles, en las plazas, en los balcones, en las cornisas de los edificios, en los locales vacíos, en lo alto de monumentos y estatuas, en los colegios, en los hospitales, en los centros de salud, en las terrazas de los bares y dentro de ellos. Revoloteando, comiendo, durmiendo, arrullando, anidando, procreando y siempre dejando sus ácidos excrementos allí por donde pasan. Tan odiadas por muchos como queridas por otros y defendidas hasta el extremo por unos pocos, se han convertido en Cádiz en un problema urbano de difícil solución. Sobre todo por las limitaciones que impone la reciente Ley de Bienestar Animal, según algunos, o por la falta de previsión y la desidia municipal durante años y la no implementación de medidas de control eficaces, según otros.

Los datos objetivos son que para una ciudad y un municipio como el de Cádiz los expertos aconsejan una población máxima de 1.800 ejemplares, en el caso del casco urbano, y de 3.000, en el de todo el término municipal. Y se estima que deben andar ya por los 18.000, con un crecimiento anual ahora mismo de entre 300 y 400 individuos al año, que se va incrementando en progresión geométrica. A día de hoy la ratio es aproximadamente de una paloma por cada seis habitantes, pero si tenemos en cuenta la galopante pérdida de población humana de la capital gaditana, llegará un momento en que se que equipararán ambos censos.

A la fauna urbana voladora se les unió hace ya bastante tiempo la cotorra argentina y más recientemente, la gaviota patiamarilla, que ha encontrado en la basura doméstica y en la de bares y restaurantes una fuente de calorías más fácil de conseguir que la pesca en el mar y que volar hasta algún vertedero.

En este contexto, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz presentó en el último pleno una propuesta que fue aprobada por unanimidad. Proponen la elaboración y puesta en marcha de un Plan integral de gestión ética y sostenible de las poblaciones de palomas y gaviotas. “Un plan que busca dar respuesta a los impactos negativos que la proliferación excesiva de estas aves genera en la ciudad”, explicó su portavoz, José Ramón Ortega.

El edil socialista argumentó que el exceso de ejemplares en las poblaciones de estas aves conllevan riesgos para la salud pública debido a la posible transmisión de enfermedades, así como un deterioro continuo del patrimonio histórico-artístico por el efecto corrosivo de los excrementos.

Un cartel dentro de un bar donde se prohíbe dar de comer a las palomas. / Jesús Marín

Además del plan integral, Ortega solicitó la confección inmediata de un censo de las poblaciones de palomas y gaviotas en todo el término municipal, complementado con un estudio científico de la capacidad de carga del ecosistema urbano, “que sirva de base para establecer objetivos poblacionales realistas y fundamentados”.

La concejala de Adelante Izquierda Gaditana (AIG) Vanesa Sibón consideró la propuesta socialista “conveniente y acertada”. “Lo más importante –dijo– es que el sacrificio de estos animales debe ser cero, por lo que se deben priorizar los métodos de control éticos”. Así, en el caso de las palomas defendió el uso de piensos anticonceptivos, “que no es lo mismo que esterilizantes”, y por el control de huevos en palomares ecológicos. Estas medidas ya se pusieron en marcha en 2019, recordó. “Pero hay que dar nuevos pasos y para eso es necesaria la elaboración de un censo, tanto de palomas como de gaviotas y la coordinación de las delegaciones de Urbanismo, de Bienestar Animal, de Medio Ambiente y de Salud. También se debería contar con los colectivos animalistas y con las personas que alimentan a estas aves”.

Respecto a las gaviotas propuso medidas para evitar que aniden en las azoteas “como una acción preventiva que no debe pasar por la destrucción de nidos”. Entre ellas citó la limpieza periódica de tejados y terrazas o la colocación de mallas. También la mejora de la limpieza y la promoción de su cría en la linde costera, como la Punta de San Felipe o los castillos de San Sebastián y Santa Catalina.

El concejal de Medio Ambiente, José Carlos Teruel, respondió que la superpoblación de palomas no es un problema nuevo, ni siquiera surgido durante el anterior gobierno local. “Al señor Ortega le digo que nos parece muy bien, que lo vamos a afrontar y nos gustaría hablar del tema largo y tendido”, dijo. “Había una estimación del censo ideal de unas 3.000 palomas para el término municipal y unas 1.800 para la ciudad, pero todo lo que se han hecho son contratos pequeños que atacan solo a una especie. En 2019, el entonces concejal de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, ya planteó que teníamos un serio problema con más de 10.000 palomas, pero es que nosotros heredamos 17.000”, añadió Teruel.

Captura de palomas, en una imagen de archivo. / Julio González

“Esto, unido a la Ley de Bienestar Animal, que también protege a esta especie, convierte este problema, no ya en la batalla de las Termópilas, sino en algo imposible porque con los límites que la ley permite sería muy difícil o quizá imposible controlar esta población”, sostuvo el concejal. “Pero los técnicos de medio ambiente están trabajando en ello y nos gustaría que incluyeseis en la propuesta las cotorras, porque es un problema bastante grande también”.

Teruel recordó que Álvaro de la Fuente “intentó llevarse las palomas a 275 kilómetros de aquí para que no volvieran, y eso salió hasta en el New York Times, en la CNN, y fue un fracaso porque no se pudo hacer”.

“Celebramos la Ley de Bienestar Animal y es nuestra guía, pero dificulta muchísimo que volvamos a tener solo 3.000 palomas. Y no lo digo yo, lo dicen los técnicos. Porque con jaulas trampa solo se cogen 4, 6 o 8 semanales. Damos la bienvenida a esta propuesta y nos gustaría contar con vuestra colaboración”.

Palomas en una teraza de un bar de la plaza de la Catedral, en una imagen dearchivo. / Lourdes de Vicente

Respecto a los esterilizantes o anticonceptivos que proponen los socialistas Teruel dijo: “Me gustaría que supieran lo que cuestan los dispensadores. Para la población de palomas que tenemos ahora supondría un importe mayor que el del pliego de transporte público, porque estamos hablando de 18.000 palomas, cuando recibimos 17.000, y están creciendo a una velocidad de 300 o 400 anuales”.

En este punto hace falta reseñar que el coste del pliego de transporte está estimado en unos 194 millones de euros (sin IVA) en 12 años, lo que daría una inversión anual de más de 16 millones de euros, cifra que arrojaría un gasto absolutamente increíble de más de 888 euros por paloma y año. Casi lo mismo que practicarle una vasectomía a un humano.

Alimentadores, anticonceptivos y halcones

En otras ciudades como Barcelona hace años que se implantó un método de control de la población de palomas basado en la alimentación con pienso anticonceptivo, que dio sus frutos al principio, pero que luego cuestionó algún estudio científico. Ahora quieren potenciar el control sobre los alimentadores porque han detectado que suponen el mayor problema y están usando halcones en espacios abiertos (no para cazarlas, sino para ahuyentarlas), como también está haciendo el Ayuntamiento de Chiclana. En cualquier caso, en Barcelona ya planean combinar todas esas medidas con los anticonceptivos, método que sí que está dando buenos resultados en Bruselas, por ejemplo