Una plataforma única para hacer más accesible el casco antiguo de Cádiz

La creación de zonas de bajas emisiones dentro de los términos urbanos, especialmente en aquellos más poblados y, por ello, con mayor carga de tráfico en su viario, debería de implicar una transformación de la trama urbana más allá de la limitación del paso de los vehículos.

Ciudades del norte de Europa ya llevan muchos kilómetros recorridos en cuanto al cierre al tráfico de sus centros históricos. En Estados Unidos, Nueva York cerró Times Square, primero con elementos móviles para impedir la circulación viaria y después actuando urbanísticamente en la zona. En España, operaciones de peatonalización se han producido en buena parte de sus capitales, ganando en todas ellas no sólo los residentes sino los comerciantes con negocios ubicados en sus calles. En Madrid ayuntamientos de izquierda y de derecha han peatonalizado viaro sin ningún problema. Y allí donde no se han tocado las calles se han instalado grandes macetones y bancos para los peatones para dejar claro que por allí no podía pasar el tráfico rodado.

En Cádiz capital este proceso se inició durante el gobierno del socialista Carlos Díaz, que tuvo en la reforma de la plaza de la Catedral, que funcionaba como gran aparcamiento en superficie, su gran emblema. Con la popular Teófila Martínez se incrementó este proceso. Más allá del cierre casi total de barrios como el de Santa María y, especialmente, el Pópulo, la referencia fue la peatonalización de la plaza de San Juan de Dios.

El actual gobierno de José María González ha centrado su actuación en operaciones de reordenamiento de los aparcamientos en superficie, favoreciendo a los residentes. A la vez tiene pendiente el inicio, en apenas unas semanas, del que será su referente en el desarrollo de la ciudad sostenible: la reforma integral de la plaza de España.

En todos estos años de ayuntamientos democráticos se ha avanzado en la urbanización de calles y plazas. En las primeras se ha tendido a la creación de la plataformas únicas, eliminando las estrechas aceras. En cuanto a las plazas se ha actuado cerrándolas al tráfico total o parcialmente o limitando el acceso al tráfico.

Con todo, la efectividad de la creación de la zona de baja emisiones tiene pendiente la conversión del 100% de las calles y plazas de intramuros en este modelo de plataforma, que a la vez que promueve su uso peatonal no impide el paso excepcional del tráfico, especialmente el de servicio público y el de emergencia.

Desde la concejalía de Urbanismo de Cádiz se es consciente de la importancia de esta actuación que se irá ejecutando, se dice, a medida de que haya presupuesto para su ejecución. En todo caso, está comprobado que el cierre de calles sin reformar a base de macetones, hitos o bolardos no deja de ser una acción en precario.

Esta reforma integral del viario permite dar al casco histórico, ya sea en Cádiz como en las ciudades de la provincia donde se ejecute este plan, una imagen de uniformidad. A la vez debe ir acompañada de una mejora en la limpieza del viario, una iluminación potente y con un diseño acorde con el conjunto, y la presencia de suficiente mobiliario urbano, desde papeleras hasta bancos para el descanso del peatón pasando por la instalación de una señalética extensa que informe sobre el comercio existente, de los espacios culturales y de la propia historia del entorno.

La proliferación de terrazas de bares y restaurantes, necesarias en una ciudad que tiene en el turismo y en el ocio uno de sus pilares, también debería de ir acompañado de un modelo de mesas y sillas adecuados para el entorno.