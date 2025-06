"La PAU no es para tanto. Es una mentira todo"

"No es para tanto". Ese era el mantra más repetido entre los alumnos que salían de una de las aulas de la Facultad de Medicina de Cádiz al finalizar su segundo examen de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Tras Lengua Castellana y Literatura II, le tocaba el turno a Historia de España e Historia de la Filosofía, una de las dos asignaturas a elegir.

En Lengua los estudiantes han debido analizar un texto periodístico del año 2024, en concreto un editorial del diario El País titulado 'Tener trabajo y ser pobre', en el que se aborda la realidad de la precariedad laboral en España. En Literatura las opciones fueron dos: los movimientos de renovación lírica de finales del siglo XIX (la Generación del 98) y el teatro español de posguerra durante el periodo de 1939 a 1949.

En cuanto a la asignatura de Filosofía, la pregunta competencial obligatoria ha versado sobre la educación en la formación de la ciudadanía y además los alumnos han tenido que escoger entre un texto de Platón, de su obra 'La República', y de Aristóteles con 'La Política'. Quienes optaron por realizar el examen de Historia de España tuvieron en el primer bloque dos temas: la Revolución de 1917 y la creación del Estado Franquista y en el segundo debieron seleccionar entre Las Cortes de Cádiz y la Guerra de Cuba. En Historia de la Filosofía se han examinado 3.225 estudiantes y 3.295 se han decantado por Historia de España.

El tercer examen que se desarrolla durante la mañana es el de idiomas. Inglés lo han elegido 6.000 estudiantes, francés 420, alemán 29, e italiano y portugués cuatro cada uno de ellos.

Las 16 sedes de la Universidad de Cádiz estaban preparadas para acoger a los 7.846 alumnos que se presentan este año a la PAU en la provincia, en una primera jornada que se ha desarrollado sin incidentes y con unos estudiantes que se han ido distribuyendo intentando disipar los nervios. La incertidumbre les ha durado la primera media hora, ya que una vez que se han enfrentado a la prueba se han dado cuenta de que, efectivamente, "no es para tanto".

Roberto Betanzos es uno de esos estudiantes que estaba muy seguro de haber dado lo mejor de sí mismo en esta prueba. Alumno del colegio Amor de Dios de la capital, contaba que "en Historia de España he elegido el franquismo y me ha salido bastante bien, lo he podido poner todo. Y en Lengua había un texto periodístico bastante facilito. En Literatura opté por el teatro tras la Guerra Civil y creo que ha quedado bastante bien. En general estoy muy contento". Este joven señala que "si tienes preparado el temario no veo motivo para los nervios". Su objetivo es estudiar Ingeniería Mecánica en la Universidad de Sevilla y si no le llega la nota echará la matrícula en Ingeniería Electrónica.

Más confiado aún se mostraba Jaime Casado, alumno del colegio San Felipe Neri, quien afirmaba que "el examen de diez, yo creo que lo he bordado". Decía haber llegado tranquilo tras haberse preparado concienzudamente la Prueba de Acceso a la Universidad y estar "muy seguro de mis conocimientos". "La PAU no es para tanto. Es una mentira todo", afirmaba entre risas. No tiene claro que quiere estudiar aunque "le tira" Administración y Dirección de Empresas en Cádiz.

Otro estudiante de San Felipe Neri es Guillermo Ceballos, quien salía sonriente del aula de la Facultad de Medicina. "Me ha salido bastante bien, me ha caído lo que quería que me cayese. No me puedo quejar", subrayó. Cuenta que se ha llevado "un par de semanitas estudiando duro" y aunque confiesa que los nervios pueden traicionarte, "cuando llegas ves que puedes sacarlo", añadió. Guillermo tiene pensado estudiar un doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Finanzas y Contabilidad (FYCO) en la Facultad de Empresariales de Cádiz o solo FYCO en Sevilla.

Por último, Claudia Cañizar, alumna de La Salle Viña, reconocía llegar "un poco asustada", pero tanto Filosofía como Literatura "me han salido bastante bien". En Filosofía "ha caído Platón y era lo que mejor me había preparado, así que estoy muy contenta". Esta joven gaditana considera que "es como un examen más del curso, solo hay que tener constancia". Dos semanas y media ha sido el tiempo que ha utilizado para repasar y "me he organizado bien". Quiere estudiar Farmacia o Nutrición en Granada, depende de la nota, pero asegura que estará contenta con el resultado final "porque he dado todo lo que podía dar. Lo más importante es confiar en una misma".