El pasado y el futuro en torno al mar coinciden en InnovAzul 2022 en Cádiz

El II Encuentro Internacional del Conocimiento y Economía Azul, InnovAzul 2022, que se está celebrando durante estos días en el Palacio de Congresos de Cádiz, continuó hoy su apretada agenda con importantes actividades paralelas entre las que cabe destacar, entre otras, la 9ª Conferencia de la Plataforma de Partes Interesadas del Atlántico. La Estrategia Marítima Atlántica fue adoptada por la Comisión Europea en 2011 para dar respuesta a los cuatro estados miembros con costas atlánticas, España, Francia, Irlanda y Portugal, para impulsar la economía azul sostenible del Área del Océano Atlántico a través de una cooperación más ambiciosa, abierta y eficaz que identifique sus desafíos y oportunidades.

La Conferencia del Atlántico ha incluido diferentes charlas de líderes intelectuales, agentes de cambio, inversores de oportunidades, así como talleres interactivos, reuniones de networking y exposiciones de proyectos y programas.

Por otra parte, durante la mañana se desarrolló el seminario ‘Recursos marinos de las sociedades prehistóricas’, organizado por el catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cádiz, José Ramos y los profesores Eduardo Vijande y Juan Jesús Cantillo, en el que se ha tratado, desde las sociedades paleolíticas a la edad de bronce. “La gran relación que tenían con la costa los grupos humanos tanto cazadores recolectores paleolíticos, como sociedades tribales neolíticas y sociedades de la Prehistoria reciente”, ha explicado José Ramos, quien añadió que la “distribución de recursos marinos y de sitios con arte gráfica indican la vinculación de estas sociedades con el medio marino y el medio litoral”. En el seminario se han expuesto las investigaciones de los yacimientos prehistóricos atlánticos y mediterráneos de la región geohistórica del Estrecho de Gibraltar, del Algarve y la Bahía de Málaga.

La Universidad Europea de los Mares SEA-EU también está presente en InnovAzul con actividades dedicadas a las capacidades de nuestros territorios. Durante la tarde de ayer, tuvo lugar la conferencia internacional de SEA-EU DOC, titulada ‘Beyond Academia: broadening the career horizons of doctoral students in marine and maritime science in Europe’, una sesión donde diferentes profesionales pusieron en común las habilidades que el mundo laboral busca en los estudiantes de Doctorado y cómo transformar los programas para formar a profesionales del futuro.

SEA-EU DOC es un proyecto anidado de la Alianza SEA-EU que tiene como objetivo fortalecer la relación de las escuelas de Doctorado y las empresas para adecuar la formación con las necesidades del mundo laboral.En el área del Open Innovation, siguieron las presentaciones de ideas innovadoras. En esta tercera jornada se expusieron, entre otros muchos, proyectos relacionados con productos marinos de alto valor añadido, la cosmocéutica azul con extractos de plantas y algas, la valorización de la eliminación del alga, recursos farmacológicos, sobre turismo azul, sobre modelización de buques, planes de conservación de la biodiversidad, optimización de la limpieza del caso de buques, entre otros.

InnovAzul 2022 acogió también hoy el Proyecto Europeo EMPORIA4KT, que trató sobre la transferencia de tecnología de la Economía Azul como motor para aumentar la capacidad de innovación de la industria. EMPORIA4KT trabaja en el diseño e implementación de acciones entre los actores de la triple hélice para fomentar la innovación y la competitividad de la Economía Azul. Se centra en la mejora de las capacidades académicas para la transferencia de conocimientos y la innovación y permite el diseño de proyectos de investigación orientados a las necesidades del mercado.

La sesión de apertura contó ayer con la presencia de Darío Bernal, coordinador General del Campus de Excelencia Internacional Global del Mar (Cei·Mar), socio del proyecto EMPORIA4KT, la coordinadora del proyecto, Sofía Esteves, en representación de la Academia; Hugo Magalhães, por el sector industrial, y María Dolores Iglesias, de Voluntarios Trafalgar, en representación de la sociedad. El proyecto EMPORIA4KT ha sido seleccionado como finalista a los premios de la Estrategia Atlántica.

Asimismo, la Feria del Mar, instalada en el muelle del puerto de Cádiz, tuvo una gran afluencia de público, que participó en los 10 talleres organizados durante la mañana y visitaron la zona expositiva.También contaron con gran número de participantes las actividades desarrolladas dentro del encuentro de emprendimiento SpinAzul, organizado por la Universidad de Cádiz. Por la mañana, en la sesión Olas de financiación azul se dieron a conocer alternativas de inversión por parte de los agentes públicos y privados; mientras que, por la tarde, en el espacio ‘Un mar de proyectos’, se plantearon buenas prácticas innovadoras e iniciativas de emprendimiento corporativo de empresas tractoras vinculadas a la Economía Azul.

El programa social ofertó dos actividades: una visita guiada a la Salina la Esperanza en Puerto Real para conocer los servicios Generales de Investigación de la UCA y el espectáculo 'El Flamenco como camino a la libertad', de Natalia Palomo en el Centro Municipal de Arte Flamenco de la Merced.