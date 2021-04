El presidente de la Junta de Andalucía afirmó durante su visita al puerto de Cádiz que no le parecía "razonable tener que llevar mascarilla para tomar el sol o estar en el campo o haciendo ejercicio individual". De esta manera, Juanma Moreno se sitúa en la misma tesis que defendía ayer el Ministerio de Sanidad que proponía el uso de las mascarillas en la playa sólo cuando se fuera a pasear o cuando no existiera la distancia personal necesaria para evitar el contagio del coronavirus: "Consideramos que lleva un efecto muy limitarte con vistas al turismo en una comunidad tan turística como Andalucía. Nosotros vamos a llevar una posición contraria a qué la mascarilla se tenga que llevar para tomar el sol. Una cosa es pasear por la playa cuando hay confluencia de personas donde sí se tiene que llevar y otra cosa bien distinta es tener que llevar mascarilla para tomar el sol. No tiene ningún sentido", ha afirmado Juanma Moreno Bonilla.