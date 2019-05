“Me parece inaudito que estemos pagando un bono del que no se beneficia nadie”

El concejal del Partido Popular, José Blas Fernández, ha salido al paso de la información sobre el importe que desde noviembre de 2018 ha abonado ya Eléctrica de Cádiz al bono estatal (más de medio millón de euros). “Me parece inaudito que estemos pagando a las suministradoras el porcentaje que corresponde para el bono estatal, pero que no se beneficie ningún gaditano de ello. Hemos sido engañados todos”, ha indicado al respecto.

Fernández denuncia la “tozudez” del equipo de gobierno para no poner en marcha el bono estatal, “que es mejor incluso que el propuesto por ellos para Cádiz”. “Ya les dijeron que sí podía hacerse el bono estatal, pero ellos han querido hacer un bono gaditano que ya les dijeron que era ilegal”, asegura el concejal, quien señala al respecto que recientemente en Ceuta se han acogido a ese bono estatal que aún no está disponible en Cádiz.“Toda la campaña que han hecho del bono social, incluso a nivel estatal, es una mentira grande”, ha insistido el que fuera presidente de Eléctrica, que ha lamentado también “la mentira esgrimida por el equipo de gobierno de que en Cádiz había dos mil gaditanos que no tenían luz”. “Han engañado a los más débiles de la ciudad, todo ello amparado en Alba del Campo”, añade.

Por toda esta cuestión, José Blas Fernández pide explicaciones al equipo de gobierno, “porque no es justo que Eléctrica haya pagado ya más de 500.000 euros, no se acoja al bono estatal y el bono gaditano que propusieron sea un fraude”.