María Teresa Reyes, directora del hotel Argantonio, califica el verano que acaba de pasar como "malísimo" para su negocio. Añade que con el mes de agosto "hemos cubierto los gastos que se habían quedado atrasados, pero ahora es una vuelta a empezar". Ante un otoño incierto, la plantilla del alojamiento se compone de cuatro personas que están acogidas a un ERTE y cinco que trabajan pero menos horas que en su jornada habitual.

Su hijo Yousef, la pareja de éste y la propia María Teresa son los que han tenido que coger el toro por los cuernos y hacer todo lo posible para no parar la actividad. "Todos los que tenemos hoteles familiares o pequeños estamos limpiando, sirviendo en cafetería, dando desayunos, haciendo zonas comunes, en administración, recepción, con el teléfono 24 horas o haciendo el check-in de madrugada... Hacemos de todo. Los que tenemos que pagar hipotecas, sueldos e impuestos somos los que estamos al pie del cañón".

Esta situación, tan adversa después de un verano de 2019 espectacular para el sector, le ha llevado a pensar en tirar la toalla. "Hay días que me levanto y digo: lo voy a vender todo, estoy cansada, pero mis hijos me dicen que de esta vamos a salir y por ellos sigo adelante".

No obstante, reconoce que nunca había visto en Cádiz el cierre de alojamientos tan emblemáticos como el hotel Playa Victoria o el hotel Monte Puertatierra ante un futuro cargado de incertidumbre. "Hay compañeros que cierran porque no les es rentable seguir, pero yo tengo que seguir trabajando para seguir pagando. Ahora mismo no sacamos ni para cubrir gastos. No nos podemos permitir el lujo de cerrar para no acumular más deuda".

Por ello, defiende el papel del empresario a la hora de generar riqueza y empleo. "Hay una mala prensa con los empresarios y creo que ahora nos damos cuenta todos de lo importante que somos. Ojalá esto sirva para valorar el tejido empresarial de este país porque la mayoría de empresarios cuidamos y valoramos a nuestro equipo y nos preocupa mucho la situación económica por la que están pasando por culpa de esta crisis".