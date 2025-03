Óscar Torres: “El alcalde de Cádiz vuelve a mentir, ahora respecto a la expropiación de fincas”

Cádiz/El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, se ha mostrado muy crítico ante el anuncio del alcalde relativo a la incorporación de una partida de 1,2 millones de euros en los presupuestos de 2025 para la expropiación de fincas, “que puede ser que nunca se llegue a hacer realidad” porque está supeditada a la venta de otro espacio, como es el Campo de las Balas.

El portavoz socialista ha afeado que el alcalde vuelva a hacer “trilerismo político” porque “esta misma jugada” ya la hizo Bruno García en los presupuestos del 2024, vinculando 5 millones de la venta del Campo de las Balas a la rehabilitación de Valcárcel. “En 2024 no se vendió el Campo de las Balas y, por lo tanto, nunca llegaron los 5 millones de euros a Valcárcel; y si en 2025 tampoco se vende este espacio, ni llegarán de nuevo los 5 millones de Valcárcel ni los 1,2 millones para la expropiación de fincas”, ha explicado Torres, que ha aseverado que la solución pasa, de una vez por todas, porque el Ayuntamiento asuma con fondos propios ambas partidas.

“El Campo de las Balas es un suelo público que no debe venderse, debe seguir siendo patrimonio de la ciudad”, ha aseverado Torres, “y no debe ser condicionante ni para que el Ayuntamiento cumpla o no su compromiso con Valcárcel, ni para que el Ayuntamiento cumpla o no su compromiso con la vivienda a través de la expropiación de fincas”, ha advertido el portavoz socialista.

“Las arcas municipales disponen de más dinero que nunca, así que si Bruno García cree realmente en Valcárcel y en la expropiación de fincas, que asuma esos 6,2 millones en el presupuesto sin estar condicionados a nada”, ha señalado Torres, que ha lamentado la falta de rigor del alcalde, que ante el grave problema de acceso a la vivienda, es capaz de anunciar una partida de 1,2 millones para la expropiación de fincas “que en realidad es una mentira, puesto que depende de que se venda o no otro espacio”.

Además, Óscar Torres no ha dejado pasar por alto “otra mentira” respecto a la partida destinada a la expropiación de fincas, y es que el propio alcalde anunciaba a través de una entrevista en mayo de 2024 que el Ayuntamiento iba a destinar dos millones de euros a expropiar fincas, “pero se ve que se le fue la fuerza por la boca porque finalmente serán 1,2 millones y supeditados a la venta del Campo de las Balas”.

“Si se quieren poner soluciones sobre la mesa, hay que expropiar con partidas económicas que no estén condicionadas, hay que dejar de vender vivienda pública y hay que apostar por las viviendas públicas en régimen de alquiler. Anuncios como el que ha hecho el alcalde que dan lugar a pensar que realmente habrá 1,2 millones para expropiar fincas cuando no está garantizado es volver a engañar a los gaditanos como hizo con los cinco millones de Valcárcel”, ha finalizado Óscar Torres.