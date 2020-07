La oposición, sobre el cambio de nombre del estadio: "No es el momento"

La oposición vuelve a coincidir al unísono. Pasó hace unos días cuando el equipo de gobierno planteó suspender las licencias de hoteles y apartamentos turísticos en fincas de uso residencial, y vuelve a ocurrir ahora en relación al cambio de nombre del estadio Ramón de Carranza. “No es el momento”, aseguran los cuatro portavoces de la oposición, que ven en el proceso abierto por el Ayuntamiento una estrategia para desviar la atención, “para que nos entretengamos y no hablemos de otras cosas ni debatamos sobre los problemas de fondo que tiene la ciudad”, como traslada la portavoz de Ciudadanos, Lucrecia Valverde.

“Hace tres o cuatro años Kichi dijo que no se afrontaba ese cambio de nombre porque no era prioritario. No era el momento, dijo él, no nosotros. ¿Qué ha cambiado? ¿Ahora ya sí es el momento? ¿Ya ha resuelto lo de la vivienda y el empleo? ¿Ya vienen cantando por el puente los que se fueron? ¿Ya ha dado casa a todo el mundo?”, se pregunta el portavoz del PP, Juancho Ortiz, convenido de que no es una cuestión prioritaria. “Nadie en Cádiz ha pedido cambiarle el nombre al estadio”, asegura.

Además de rechazar el momento puntual utilizado por el equipo de gobierno para plantear el proceso -“no creo que sea una de las grandes prioridades que tiene nuestra ciudad en este momento”, dice también Domingo Villero, el concejal no adscrito- la oposición también rechaza el procedimiento abierto. Especialmente porque entre tanto concejal y tanto colectivo que formará parte de la comisión creada para elegir el nuevo nombre no figura ni un solo representante de la oposición. Tanto, que Villero reconoce que todo lo relacionado con el cambio de nombre del estadio lo sabe por los medios de comunicación; “y no creo que ayude mucho al consenso el no hacer partícipe a la oposición y después buscar apoyos in extremis”, avisa.

“Me hubiera gustado que se contara con la participación de la oposición”, lamenta la portavoz del PSOE, Mara Rodríguez, que recomienda a los concejales de Adelante Cádiz “que se hagan con un María Moliner para saber qué es participación”, recordando que hay ciudadanos “que han elegido a la oposición para tomar decisiones”.

“Participación no es crear una comisión en la que están la mayoría de concejales más luego un conjunto de los suyos. Si hubiera sido participativo, tendrían que haber estado los miembros de la oposición que en su conjunto sí representan a la mayoría de la ciudadanía”, indica Lucrecia Valverde, que teme “que el filtro sectario de esta comisión va a provocar un nombre que dentro de unos años otra gente, otras ideologías, lo vayan a cambiar”.

En este sentido, tanto el Partido Popular como Villero coincide en reclamar que la comisión o el foro más adecuado para asegurar una participación de toda la ciudadanía es el pleno, donde a su juicio debería llevarse la propuesta. “Sabemos que a Kichi no le gusta porque no tiene mayoría y allí tiene que escuchar que hay más gaditanos que opinan distinto a lo que él opina; y eso es muy fuerte para él, que está empeñado en tener la verdad absoluta sobre lo que quiere Cádiz y lo que no”, critica Juancho Ortiz, que califica de “milonga de Kichi y Vila” el proceso de selección del nuevo nombre y la comisión creada. “Una mentira más para meter a gente de su cuerda como hacen desde hace cinco años; cada vez que los que participan no opinan como ellos se buscan a los que opinan igual y los sustituyen en una mesa sectorial o donde les dé la gana. Sectarismo puro y duro”, afirma el responsable de los populares en el Ayuntamiento.

“Una medida así ha de ser tomada en el seno del pleno municipal, que es quien tiene la competencia al respecto”, afirma por su parte Villero, que está de acuerdo con un proceso de participación ciudadana, “pero bien entendida, plural y diversa, no muy parcial y con sesgo” y “que sirva como elemento de juicio objetivo a la hora de votar entre los 27 concejales con responsabilidad en nuestra ciudad, que es donde entiendo que finalmente corresponde tomar la decisión”.

“Si en aplicación de la ley hay que cambiar el nombre, hágase. Pero que no nos engañen; dicen que responden a necesidades y a un movimiento popular, cosa que no es cierta porque el nombre de estadio Carranza no se cuestiona en la ciudadanía. No hay clamor popular para cambiar el nombre”, traslada Valverde, que al igual que el resto de la oposición considera que no es el momento oportuno para centrarse en algo así. “¿Esta es la prioridad en este momento para el equipo de gobierno? Pues ya sabemos dónde se sitúa el equipo de gobierno”, concluye Mara Rodríguez.