Los oncólogos estiman que este año se diagnosticarán 8.000 casos de cáncer en Cádiz

La Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra hoy 4 de febrero, destacando los avances logrados en la lucha contra esta enfermedad y subrayando la necesidad de reforzar la prevención, el diagnóstico precoz y la equidad en el acceso a recursos diagnósticos y terapéuticos para toda la población.

Según las estimaciones más recientes del informe ‘Las cifras del cáncer en España 2026’, elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), en España se diagnosticarán 301.884 nuevos casos de cáncer en 2026, lo que supone un incremento del 2% respecto al año anterior y marca un récord histórico de incidencia anual, reflejando tanto cambios demográficos como mejoras en las técnicas de detección temprana.

En Andalucía, esta tendencia al alza también se observa con una proyección estimada de unos 52.000 diagnósticos de cáncer para 2026 (unos 8.000 en la provincia de Cádiz), una cifra en línea con el crecimiento de la incidencia nacional debido al envejecimiento poblacional, el aumento de la esperanza de vida y la exposición continuada a factores de riesgo conocidos, así como también por las mejoras en las estrategias de detección precoz que permiten identificar más casos en fases tratables.

Los tumores más diagnosticados en 2026 serán los de colon y recto, mama y pulmón, seguidos por próstata y vejiga urinaria, tanto en hombres como en mujeres. Estos patrones reflejan la importancia de los programas de cribado y estrategias de prevención focalizadas en estos tumores.

Cabe destacar cómo resultados recientes también han puesto de manifiesto un incremento del número de casos entre adultos jóvenes (20–39 años), con más de 8.000 nuevos diagnósticos especialmente de cáncer de mama y tiroides, lo que plantea retos adicionales en materia de concienciación, investigación y estrategias de cribado adaptadas a poblaciones más jóvenes.

La sociedad destaca la “apuesta decidida” que Andalucía está llevando a cabo en la denominada como medicina de precisión, que permite realizar un diagnóstico y tratamiento personalizados basados en el perfil molecular de cada tumor. Una de las prioridades estratégicas de la SAOM es potenciar la implantación del programa de medicina de precisión del Servicio Andaluz de Salud.