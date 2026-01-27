Óbolo busca al menos 100 auxiliares para el servicio de Ayuda a Domicilio en Cádiz

La empresa que presta el servicio municipal de Ayuda a Domicilio en Cádiz, Óbolo, ha iniciado un proceso para incorporar nuevos auxiliares a su plantilla de trabajadores. "Al menos un centenar", aseguran desde la empresa, que ha lanzado una oferta laboral que ofrece la "incorporación inmediata" y que fijará sueldos que oscilan entre los 17.000 y los 22.000 euros brutos al año.

Esta necesidad de realizar nuevas contrataciones ya se puso de manifiesto meses atrás, después de que la empresa resolviera -a priori- sus problemas con la plantilla y con el Ayuntamiento, cuando llegó incluso a pedir la resolución del contrato insistiendo en que era inviable cumplir las condiciones inicialmente pactadas.

El servicio de Ayuda a Domicilio va en aumento en número de usuarios que lo necesitan, a lo que se une una escasa formación correcta para atender esta realidad, lo que llevó incluso a plantear vías alternativas como el convenio con determinadas entidades sociales o la puesta en marcha de diversos cursos y planes de formación específicos. En cualquier caso, esta necesidad de aumentar la plantilla queda en evidencia con esta oferta lanzada por la empresa, que necesita incorporar al menos un centenar de nuevos auxiliares de Ayuda a Domicilio.

El requisito que pide Óbolo es "formación en auxiliar de atención sociosanitaria o equivalente", para incorporarse a un trabajo a media jornada o jornada completa con una duración indefinida en un sector sanitario que, según asegura esta empresa, tiene la mayor "proyección profesional".

Los interesados pueden remitir su curriculum para una "incorporación inmediata" a la dirección comunicacioncadiz@obolo.org.