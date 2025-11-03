Óbolo acerca posturas con la plantilla de Ayuda a Domicilio en Cádiz

Protestas de los trabajadores del servicio de Ayuda a Domicilio en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz de este pasado jueves.

El servicio municipal de Ayuda a Domicilio en Cádiz parece acercarse a la normalización. O, al menos, eso se desprende tras la reunión que este lunes han mantenido la empresa adjudicataria del servicio, Óbolo, con el comité de trabajadores.

En ese encuentro se ha conseguido, por fin, que Óbolo reconozca ya sin condiciones ni dudas que el complemento de 200 euros mensuales aprobados en el Sercla en la etapa final de la anterior adjudicataria será asumido "de manera definitiva y no solo cuatro meses como la empresa reconocía inicialmente". Un plus que cobrará "toda la plantilla", siendo los 200 euros para aquellos que trabajan a jornada completa y la parte proporcional quienes estén a jornada parcial.

Este acuerdo o ratificación de los 200 euros mensuales, que era una de las cuestiones que más rechazo había generado en la plantilla, ha sido plasmado por escrito en el acta levantada de la reunión de este lunes y que la propia empresa asume y difunde, queriendo de este modo trasladar un mensaje de tranquilidad a trabajadores y usuarios de este servicio cuya continuidad y normalidad están en entredicho.

De hecho, ya en las últimas nóminas pagadas a la plantilla aparecen esos 200 euros en concepto de "complemento Sercla" junto a otra cantidad que bajo el nombre de "atrasos plus Sercla" está abonando ese importe en lo que a los meses pasados se refiere.

En el encuentro de este lunes también se ha abordado la reducción horaria prevista para los próximos años, comprometiéndose la empresa a que la jornada laboral de 37 horas semanales este año pasarán a 36 horas en 2026 y a 35 horas en 2027, "conservando el salario a jornada completa".

Necesidad de nuevas contrataciones

Otro de los asuntos abordados entre la empresa y el comité es la necesidad de nuevas contrataciones que permitan asumir la demanda actual de usuarios. Y es que según fuentes consultadas podrían ser alrededor de 300 las personas que actualmente estarían en lista de espera para ser beneficiarios de este servicio. El problema que se ha encontrado para las nuevas altas es la falta de formación correcta, por lo que se está trabajando con varias asociaciones de la ciudad la organización de cursos de formación dirigidos a este servicio. De hecho, Óbolo asegura que está preparando uno a través de Cruz Roja.

Además, la empresa ha mostrado su disposición a firmar "un convenio con compromisos de contratación" con esas asociaciones, lo que garantizaría un cierto acceso directo del curso de formación a la plantilla de Ayuda a Domicilio.

En materia laboral, también se han acercado posturas respecto a las ampliaciones de jornadas del personal, la organización de los turnos o los registros horarios. Para todo ello, han acordado las partes mantener una reunión semanal (los viernes) en la que se analizarán las posibles incidencias y se avanzará en la toma de decisiones en busca de esa tranquilidad laboral generalizada.

Con todo esto abordado en la reunión de hoy, junto a ese compromiso de mantener reuniones semanales para analizar la evolución de la relación entre la plantilla y la empresa, parece que el servicio volverá a la normalidad, a la espera de que el incremento de la plantilla permita aumentar también el número de usuarios que ya aguardan en una amplia lista de espera. Todo ello después de que el pasado jueves se vivieran momentos muy tensos durante el Pleno del Ayuntamiento, que llegó a suspenderse unos minutos y que finalizó con los partidos de la oposición abandonando la sesión en apoyo a la plantilla.

Eso sí, estos acuerdos consensuados entre el comité y la empresa parecen frenar por completo cualquier posibilidad de municipalización del servicio, que es lo que reclamaban tanto los trabajadores como especialmente los grupos políticos de la oposición municipal.