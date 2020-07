La 'nueva normalidad' se instala en la Torre Tavira

La 'nueva normalidad' ha llegado para quedarse y todos los establecimientos abiertos al público han tenido que adaptarse a las normas sanitarias e higiénicas impuestas por el Gobierno.

Uno de esos enclaves es la Torre Tavira, que ha vuelto a abrir sus puertas tras tres meses y medio de parón. Entre las nuevas medidas que han adoptado se encuentra la reserva previa, que ahora es imprescindible; la reducción del aforo, que en recepción es de siete personas, 12 en la Cámara Oscura y 15 en la terraza; la distribución de geles hidroalcohólicos por todas las salas; la señalización para mantener la distancia de seguridad y la obligatoriedad de llevar mascarilla.

En este tiempo sin actividad se han llevado a cabo varias mejoras en el edificio, se ha instalado un nuevo espejo en la Cámara Oscura, se han limpiado las lentes y se han realizado varias pruebas ópticas.

Antes de las diez de la mañana ya estaban los primeros clientes aguardando en la puerta para entrar con sus mascarillas. La gerente de la torre, Belén Pérez Dorao, ha solicitado al Ayuntamiento un toldo o sombrilla ante las previsibles colas que podrán generarse en la calle al verse reducido el aforo en el interior.

De momento las reservas van poco a poco y la empresa ha podido sacar del ERTE a 10 personas, aunque la incertidumbre es total porque aún no se sabe cómo va a funcionar el turismo este año. "Mi máxima es sobrevivir y no solo hablo de la torre, si no de todas las empresas turísticas de la ciudad", explica Belén. "Estamos viviendo una época sin precedentes en la que es complicado hacer cualquier tipo de previsión. Lo primero es salvar vidas y luego salvar empresas".

Por ello la gerente de la Torre Tavira quiere dedicar la reapertura de este enclave a todas aquellas personas "que con su trabajo han hecho que el resto podamos seguir viviendo".