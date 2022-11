Una nueva avería en el ferry 'Ciudad de Valencia' le obliga a volver a Cádiz tras salir dos días tarde

Siguen los problemas en el buque 'Ciudad de Valencia', el ferry de la naviera Armas Transmediterránea que cubre la línea regular entre Cádiz y las Islas Canarias. Tras no poder salir la semana pasada debido a una avería y tener que embarcar el pasaje en la embarcación 'Volcán de Tinamar' en el puerto de Huelva, estas vicisitudes se han vuelto a repetir esta semana, aunque con un cariz distinto. Tras salir con 48 horas de retraso debido a que se tenía que realizar la sustitución de una pieza que debía llegar de Italia, en mitad del camino, ya de madrugada, tuvo que dar media vuelta y regresar al muelle gaditano por un fallo en el motor.

Ante esto, y según relata uno de los pasajeros desde el propio barco, se está a la espera de la llegada de una nueva embarcación procedente de Marruecos para realizar de nuevo el embarque y emprender este mismo viernes el viaje hacia Canarias, si nada falla, a partir de las 19 horas. Un viaje que se emprenderá en los buques 'Ciudad de Ibiza' y 'Volcán de Teneguía'.

David Pintado, uno de los pasajeros del 'Ciudad de Valencia' procedente de Ibiza, narra que las vicisitudes comenzaron el pasado lunes, cuando "a las ocho de la tarde recibimos un mensaje de texto en el móvil anunciando que se retrasaba la salida al miércoles". Esto supuso el primer contratiempo para muchos pasajeros, ya que "mucha gente ya estaba aquí y solo la que pudo retrasó el viaje a Cádiz".

Ya el miércoles, la historia se vuelve a repetir ya que se anuncia que el viaje se retrasa un día más. "Nos dijeron que esperaban una pieza de Italia, por lo que nos propusieron que viniera un barco desde Málaga, pero nunca llegó a venir". Ante esto, cuenta David que "para evitar gastos extra, nos metieron en el barco y hemos estado 24 horas allí hasta que ayer (por el jueves) a las cuatro de la tarde se arregló la avería y se decidió partir hacia Canarias".

Aunque todo parecía que iba con normalidad, las dificultades se reprodujeron en plena navegación, por lo que el capitán del barco decidió emprender el viaje de regreso a Cádiz. "A las 12 de la noche se fastidió algo en el motor. Nos avisaron por megafonía de que había un fallo en el motor y que nos volvíamos a Cádiz", explica David.

En cuanto a la situación que se ha vivido en el interior del barco, relata este pasajero que "se formó como una especie de motín porque la gente no quería salir del barco. Los que estabann con niños estaban muy nerviosos, al igual que los que viajaban con animales. En general, ha habido mucha tensión y el ambiente ha estado caldeado, tanto por una parte como por la otra, con malas contestaciones". A esto suma que "no nos decían nada por megafonía, por lo que, al tener el horario canario en el barco, ha habido gente que se ha quedado sin comer porque se les ha pasado la hora y no les daban ninguna solución".

Respecto a las respuestas que han recibido de la naviera Armas Transmediterránea, apunta que "la solución que nos dieron fue que bajásemos del barco y reclamemos, pero había un 95% del pasaje que no quería mover sus vehículos ni bajar del barco hasta que el tema se solucionara".

En todo este tiempo que han estado embarcados, cuenta que el pasado jueves "nos dieron como solución unos taxis para salir un par de horas", un remedio para aliviar el hacinamiento en el interior del barco antes de volver a partir.

Un aspecto del que este pasajero también se ha quejado es del trato que han recibido, ya que "la gente que estaba en butaca solicitó que, por lo menos, les dejasen un camarote para ducharse, pero se lo negaron al estar todo completo, lo que sí han dado ha sido la comida a quienes no la tenían incluida".

Una vez que se emprenda el viaje a Canarias, uno de los temas pendientes será la asunción de responsabilidades por el retraso por parte de la naviera Armas Mediterránea. "Vamos a hacer una reclamación conjunta y pasar todos los gastos, ya que muchas personas han tenido que coger un hotel o comer fuera en la primera noche", señala David.

A pesar de todos los inconvenientes, parece que la solución ya está cercana con la nueva salida programada a las 19 horas. "Estamos citados todos los pasajeros a partir de las 16 horas para realizar el embarque, por lo que mientras tanto vamos a dar un paseo para conocer Cádiz. Además, a los pasajeros que iban en butaca les han ofrecido un camarote para realizar el viaje", apunta David.