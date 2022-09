El juzgado declara la muerte del dueño del bazar Séneca, en Cádiz, tras más de una década desaparecido

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cádiz ha declarado oficialmente la muerte de José Quijada Sánchez, el dueño del bazar Séneca de Cádiz desaparecido hace más diez años en Tánger, donde viajó para comprar pieles para su negocio.

En un auto emitido el pasado 16 de septiembre, el juzgado ha acordado, a petición de la ya viuda, declarar fallecido a José Quijada, puesto que se dan los requisitos legales para ello. Y es que ya han transcurrido diez años desde que desapareció. Además, el mismo Juzgado de Primera Instancia 3 de Cádiz ya declaró su ausencia legal el 16 de enero de 2013. Así, la muerte del que fue gerente del bazar Séneca ha sido datada judicialmente con fecha de 17 de diciembre de 2010.

Según el abogado gaditano José Luis Ortiz, que ha llevado el caso, la declaración de fallecimiento de José Quijada permitirá a su familia cancelar una gravosa hipoteca que estaba a nombre del finado.

José Quijada fue a Tánger a recoger mercancía que había comprado para su tienda el 18 de diciembre de 2010 y nunca volvió. Su viuda, Isabel, contó a este medio en una entrevista ofrecida en 2020 que el empresario, de 65 años entonces, embarcó en Tarifa con su coche y dos pequeños perros.

Tenía previsto volver el mismo día vía Algeciras, por lo que, en principio, debía coger el ferry de vuelta en el nuevo muelle de Tánger, que está a 40 kilómetros de la ciudad. "Salió de Cádiz a las dos menos cuarto de la tarde. Llovía a mares. Cuando ya estaba dentro del ferry, me llamó por teléfono y me dijo que en 35–40 minutos estaría en Tánger. Quedamos en que yo le llamaría sobre las ocho y media para avisarle de que se tenía que tomar una pastilla nueva, pero cuando le llamé, tenía el teléfono apagado o fuera de cobertura. Estuve llamando hasta las diez y media o las once de la noche”, recordó.

Al día siguiente pusieron la denuncia de la desaparición y a los dos días, Isabel se fue a Tánger con uno de sus hijos a buscarlo. "Estaba muy preocupada porque él tenía problemas de salud. Era diabético y tenía que pincharse insulina dos veces al día, además, tomaba sintrom y solo se llevó medicinas para un día". Hablaron con los dos fabricantes a los que les había comprado la mercancía; ambos les dijeron que estuvieron con él y que les había pagado. También contactaron con la persona que le ayudó a trasladar la mercancía: "Nos dijo que él lo acompañó hasta el coche y lo dejó allí". A partir de ahí, se perdió la pista de José Quijada.

En los últimos años, tanto la Policía como los familiares de Quijada han llevado a cabo numerosas acciones encaminadas a localizar al empresario. Ninguna dio resultado.