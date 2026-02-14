Muere Antonio Blázquez, el empresario visionario de Montenmedio

Un hombre capaz de vender hielo a los esquimales. Ésa era su propia definición. El empresario gaditano Antonio Blázquez Marín ha fallecido hoy en Cádiz a la edad de 86 años. Emprendedor y visionario, también polémico, Blázquez participó en la creación de algunas de los proyectos turísticos más rompedores de la provincia, aunque su obra más destacada ha sido la Dehesa de Montenmedio, donde puso en marcha uno de los circuitos hípicos más importantes de España, el Circuito del Sol, y lo conjugó con una muestra permanente de arte contemporáneo.

En las entrevistas que Diario de Cádiz le hizo a lo largo de la última etapa de su vida, allí en Montemedio, siempre asombraba con alguna nueva idea, mitad rocambolesca, mitad genial, como la de la propia hípica o la de convertir el puerto de Barbate en un punto de pesca deportiva de altura, a la búsqueda de atunes rojos y marlines. Su justificación: todas las grandes urbes turísticas del mundo están ligadas a este tipo de pesca. Acapulco, por ejemplo. Barbados, sobre todo. Blázquez servía pescado crudo cuando en Cádiz eso era una excentricidad temeraria o te presentaba a un tal Michael Bloomberg, que terminaría por ser el alcalde de Nueva York. Fue amigo de Felipe González y socio de los empresarios que ayudaron a un joven y desconocido socialista a emprender su carrera política nacional.

Pero no sólo Montenmedio, fue él una de las personas que impulsó la primera urbanización de Atlanterra en los años setenta del siglo pasado, cuando la zona era poco más que el final de una carretera que salía desde Zahara de los Atunes en dirección a cabo Camarinal. En la ciudad de Cádiz estuvo vinculado a Isecotel, que fue uno de los establecimientos pioneros de un turismo que comenzaba a surgir con fuerza en todo el país. Y con el Circuito del Sol ha conseguido marcar el calendario turístico de la provincia, un evento con una importante repercusión económica en la comarca de la Janda. Si alguna vez ha visto grandes camiones de transporte de caballos por la autopista, eso es obra de Blázquez.

La construcción de la casa club de Montenmedio le llevó a un largo litigio urbanístico con la Junta de Andalucía en los tribunales, que al final resolvió con el derribo de la instalación. Cortar por lo sano. Ha sido en este paraje, situado entre los términos de Barbate y Vejer, donde ha cuajado el Circuito Hípico del Sol. Sus orígenes arrancan hace más de 30 años, cuando Blázquez y el jinete británico David Broome pusieron en marcha este proyecto pionero en el país. La idea era, desde luego, visionaria, al ofrecer una competición de alto nivel durante varias semanas consecutivas, con proyección internacional y en un entorno atractivo para jinetes y caballos.

Andalucía Sunshine Tour ha celebrado 32º ediciones, y en la última han participado 3.600 caballos y cerca de 14.000 visitantes. El año pasado, la Diputación de Cádiz lo distinguió por su contribución al sector turístico de la provincia.

Casado con Maite Abascal, es el padre de la que hasta hace unos meses ha sido la directora del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Jimena Blázquez, y de la amazona Teresa Bláquez, que también ha dirigido el circuito hípico. Antonio Blázquez es heredero de una de las sagas familiares de Cádiz. Aunque provenían de Antequera, Su abuelo Agustín Blázquez Paul fue alcalde de Cádiz en los años veinte del siglo pasado. La familia Paul, a su vez, había fundado en el siglo XIX en Jerez una bodega cuya marcas insignias serían el Carta Blanca y el palo cortado Capuchino, y que operó hasta 1972 como Hijos de Agustín Blázquez.

