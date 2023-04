La moda hecha en Cádiz desfila junto a 'influencers'

La Fundación Cajasol ha reunido este jueves en su sede de la Plaza de San Antonio a diversas marcas de moda 'made in Cádiz', hechas en Cádiz, y a las que unen varios denominadores comunes: el talento, la apuesta por la calidad, la sostenibilidad o el trabajo artesanal realizado desde la provincia y que llevan no sólo a España si no a muchos otros lugares del mundo como EEUU, Sudamérica o Finlandia.

Marcas como 'Dímelo Hilando'; 'Elisa Cortes' & 'Ecue'; 'Casa Lamar'; 'Gavriella'; 'Leandra Bags'; 'Malola'; 'Lasuanzes'; 'Is Unique'; 'Zapaboo'; 'Mam'; 'Sysbysigrid' y 'Amqüe by Karen Bonmatí Collection' están presentes en una jornada que incluye una muestra que se puede visitar hasta esta tarde, de 16:00 a 20:00 horas, con su ropa infantil, de verano y baño, de eventos, sombreros, cinturones y todo tipo de complementos... Además será un día de formación y que incluye una sesión fotográfica en la capital gaditana contando con reconocidas 'influencers', una figura tan importante hoy en día para la publicidad de este sector que se mueve en las redes sociales. Fátima Rodríguez de la Borbolla, Ámbar, María Soto y María Valdés acudirán a la cita.

Y es que algunas de esas empresas gaditanas ya saben que es lo que famosas como Eva González, Tamara Falcó o Eugenia Silva luzcan sus productos, como contaba Leandra, cuyos bolsos de calidad , "que cada uno lleva muchísimo trabajo", se fabrican en un taller de Ubrique. Tras afincarse en El Puerto, vio aquí una oportunidad para sus creaciones con una gama amplia de colores y que se venden ya hasta en Finlandia.

La moda de Cádiz llega incluso a la comunidad judía de EEUU, donde encontró 'La suanzes', de Beatriz Suances, una oportunidad para las prendas que desarrollan desde un taller de la provincia. "Se nos abrió un mercado, nadando a contracorriente porque nadie se lo creía. Pero yo lo vi claro y me agarré a ello", comentaba a los periodistas Beatriz, que explicaba las dificultades del negocio y recordaba el apoyo necesario de las administraciones. "A veces piensas en dejarlo porque no salen los números pero ahí seguimos", decía destacando el papel de otra de las empresarias en San Antonio, Ana Sánchez de 'Casa Lamard', "que se establece en la ciudad y fue visionaria con los festivales de moda aquí".

Por eso, con este evento se ha querido apoyar y dar "visibilidad" a estas empresas, en su gran mayoría de mujeres emprendedoras gaditanas -de San Fernando, Chiclana, El Puerto, Jerez- o de vinculación con Cádiz, como apuntó María del Mar Díez, delegada de la Fundación Cajasol en Cádiz. "El sector de la moda genera economía en la provincia, genera empleo y está como un poco olvidada pero hay que ponerla en valor y apoyarla desde la instituciones", añadía también Inmaculada Oliveros, delegada territorial de Economía de la Junta de Andalucía, que colabora con 'Cádiz de moda, Cádiz emprende', título que enmarca la jornada.

Una representación de la moda gaditana

Violeta Andy, que junto a Rocío Peralta fundaron 'Gavriella', valoraba la oportunidad de citas como la organizada por la Fundación para intercambiar aprendizajes con los compañeros y darte a conocer. "El mundo de la moda es difícil", reconocía. Ella venía de una gran multinacional y se trasladó a vivir a Jerez fundando esta "marca sostenible pequeñita" que presenta ahora la que es su tercera colección centrada en el verano. "Mucho colorido, bordados, tejido todo sostenible, algodones, que está teniendo muy buena aceptación, ampliando cada años puntos de venta", afirmaba.

La joven emprendedora Karem Bomatí enseñaba su ropa para eventos "pero que queremos que sea piezas que además para el día a día, que pueda utilizar mamá de comunión pero que después se lo pueda poner con unos vaqueros, y que realcen la feminidad de la mujer, sensual y elegante". "Y sientan de maravilla", comentaba.

.

Cerca estaba la marca de otra gaditana con más de 30 años en el sector, 'Elisa Cortés', que ofrece un "armario sostenible" con sus propias tiendas en Madrid o Sevillla y Cádiz en buena parte de España, tiendas multimarcas y el extranjero. Se mostraba junto 'Ecue', la marca fundada por su hijo, "y que se realiza en nuestro propio taller en Jerez", apuntaba Verónica Sabido en su representación. Su peculiaridad, las ágatas, fósiles y pequeños minerales que puedes ir intercambiando en sus bolsos o collares "que da mucho juego y posibilidades".

Los cinturones personalizables, "un producto distinto", que hace 'MAm' desde hace seis años lucieron también en la sede de Cajasol. "Vamos cambiando continuamente de colores, pieles, temporales, y mucha tiendaa que nos piden para sus colecciones. Hemos hecho una nueva web porque nos solicitaban mucho de América y Sudamerica".

Y los sombreros de 'I. S. Unique', de Isabel Domecq, que desde Jerez y desde 2020 diseñan unos sombreros con tallaje y ajustables con la particularidad de las cintas intercambiable, "que puedes comprar varias y cambia totalmente el estilo".

La isleña Beatriz Baldasano, empezó con 'Dímelo hilando' abriendo su primera tienda en 2012 y ahora cuenta con cuatro, incluyendo además la tienda online, con ropa para niños y adolescentes que se diseñan y confeccionan en talleres repartidos por Andalucía.

Por allí lucían los complementos artesanos de 'Malola' y 'Sys' by Sigrid, y 'Zapaboo', de calzado infantil de calidad y cómodos creada 2017 por María Argudo. Todo un muestrario del talento emprendedor desde la provincia de Cádiz.