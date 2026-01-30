La Mesa de Personas sin Hogar de Cádiz se reunirá el martes 3 de febrero

La Mesa de Personas sin Hogar de Cádiz ya tiene convocatoria. Será el próximo martes 3 de febrero, después de que la ciudad haya visto cómo han muerto en un plazo de 23 días cuatro personas que vivían en las calles. El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado hoy esta convocatoria, largamente demandada en los últimos días por las entidades sociales que trabajan con este colectivo y, también, por la oposición municipal como el grupo de Adelante Izquierda Gaditana. García ha señalado que el equipo de gobierno propondrá en esa reunión mejoras en el próximo contrato de los equipos de calle, pues se quiere tener en cuenta la salud de estas personas.

El alcalde ha recordado que el actual contrato de atención a personas sin hogar, que incluye equipo de calle de mañana, de tarde y atención en el centro de día Fermín Salvochea, acaba en el próximo mes de noviembre. Bruno García ha explicado que se trata de un contrato licitado por el anterior equipo de gobierno y adjudicado por el actual: "Es un buen contrato".

La intención municipal es que no se produzca un vacío entre este contrato que finaliza en noviembre, de forma que se agilice la licitación del nuevo y que el servicio no se resienta, y que además el nuevo pliego añada a las actuales competencias el personal para el futuro centro de la calle Soledad, el de los pisos de la calle Setenil y, además, que los equipos de calle incluyan la atención en salud mental y en salud general para mejorar la atención a las personas que viven en la calle en Cádiz: "Llevaremos propuestas reales y escucharemos otras que nos acerquen a una solución".

Mientras tanto, según Bruno García, el Ayuntamiento estará "abierto" a las propuestas que el próximo martes hagan los partidos de la oposición y los colectivos sociales y ciudadanos que trabajan habitualmente con este grupo de ciudadanos. El Ayuntamiento también ha explicado que estas mejoras que manera para el próximo contrato necesitarán de "una mayor inversión, los máximos recursos".

El alcalde ha confirmado que el centro Fermín Salvochea podrá seguir utilizándose, ante el mal tiempo, como refugio provisional para las personas sin hogar, pero ha puntualizado que "no es el sitio más adecuado: en los bajos no pueden pernoctar porque no hay salida de emergencia y en la planta alta hay una sala de estar donde duermen en colchonetas".