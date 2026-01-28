AIG exige la convocatoria “urgente” de la Mesa de Personas sin Hogar tras la muerte de un cuarto vecino en 22 días

Agentes de la Policía Nacional y el juez, ante el cuerpo de Juanma, la tercera persona que falleció este año en la calle.

Adelante Izquierda Gaditana reclama la convocatoria con carácter “urgente y excepcional” de la Mesa de Personas sin Hogar tras el fallecimiento de una cuarta persona en situación de calle en apenas 22 días en la ciudad de Cádiz. Una situación que la formación de izquierdas califica de “gravísima” y que evidencia, a su juicio, “la falta de medidas efectivas” por parte del Gobierno municipal durante este invierno de condiciones atmosféricas adversas y difíciles.

Desde AIG consideran inaceptable que, pese a las reiteradas alertas de las entidades sociales y de los grupos municipales, el equipo de Gobierno no haya puesto en marcha recursos suficientes para proteger a las personas sin hogar en los momentos más duros del invierno.

La coalición de izquierdas remarca que “no estamos ante una fatalidad inevitable, sino ante la consecuencia directa de la inacción política. Cuatro personas han muerto en la calle en menos de un mes mientras el Ayuntamiento ha mirado hacia otro lado”.

Es por ello que exige que la Mesa de Personas sin Hogar se reúna de manera inmediata “para analizar qué está fallando y poner soluciones reales y urgentes sobre la mesa, contando por supuesto con las entidades que trabajan día a día con este colectivo tan vulnerable”.

Asimismo, Adelante Izquierda Gaditana exige responsabilidades al equipo de Gobierno de Bruno García y que el alcalde cese al concejal responsable de Asuntos Sociales, Pablo Otero, al considerar que “ha demostrado una absoluta incapacidad para dar respuesta a una emergencia social”. “Cuando no se adoptan medidas extraordinarias ante situaciones extraordinarias, se asumen responsabilidades políticas”, aseveran desde AIG, y añaden que “la falta de recursos, de planificación y de voluntad política ha tenido consecuencias irreparables”.

Desde el grupo municipal insisten en la necesidad de reabrir ya el albergue municipal, así como de ampliar plazas de emergencia, habilitar recursos habitacionales dignos y reforzar la atención social, especialmente en periodos de climatología adversa, “porque las personas sin hogar no pueden seguir siendo invisibles para este Ayuntamiento”.

La formación de izquierdas concluye reiterando su compromiso de seguir denunciando esta situación y defendiendo políticas públicas que garanticen el derecho a una vida digna para todas las personas, “incluyendo por supuesto a las que viven en la calle”.