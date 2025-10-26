Los mercados de Cádiz celebran los Tosantos este lunes: horario y actividades

La Festividad de Tosantos se celebrará este lunes 27 de octubre por todo lo alto en los dos mercados municipales de la ciudad. El tradicional concurso de exornos de los puestos del Mercado Central y del Mercado Virgen del Rosario contará con una notable participación, alcanzando el medio centenar de inscritos.

La decisión de la Delegación Municipal de Fiestas y de Asodemer (Asociación de Detallistas de los Mercados Municipales) de conceder 150 euros a todos los puestos que se inscriban pero no reciban premio, ha permitido incrementar de forma significativa el número de participantes, pasando de una treintena a cincuenta.

Como es tradicional, los detallistas decorarán sus puestos utilizando sus productos para hacer pequeñas obras con mucho ingenio. Del total de participantes de esta edición, 26 corresponden al Mercado Central y 24 al Mercado Virgen del Rosario. De estos, seis se presentan en la modalidad de carnes; siete en frutas, 18 en pescados y 19 en varios.

Horario de los mercados y actividades

Ambos mercados abrirán sus puertas a las 18 horas para que los visitantes puedan contemplar las creaciones de los detallistas. De forma paralela, se desarrollarán actividades lúdicas en el entorno de los dos mercados, en horario de seis de la tarde a nueve de la noche.

En el Mercado Central, los visitantes podrán disfrutar de la banda de música ‘Jambá Brass Band’, además de la animación infantil, ‘La Liga de la Justicia & Los Vengadores’, que recorrerá los alrededores del mercado.

En el Mercado Virgen del Rosario, en el mismo horario, también habrá animación musical a cargo de la banda ‘La charanga de Cádiz’, la animación infantil ‘Aladino y las 1001 noches’, así como la atracción infantil ‘El tren de caramelos’, que estará situada en el Parque Erytheia.

También habrá puestos temáticos en los dos mercados donde se repartirán bolsas con frutas a los más pequeños con el objetivo de fomentar una alimentación saludable.