Tosantos 2025: la fiesta de los mercados se celebrará en Cádiz el lunes 27

La fiesta de los mercados en Cádiz, conocida como los Tosantos, se celebrará el próximo lunes 27 de octubre tanto en el Central como el de Virgen del Rosario. En la mañana de este jueves se ha presentado el cartel anunciador, una fotografía de David Revuelta al puesto ganador del XXXV trofeo Joaquín Pecci, la frutería de Rubén y Davinia Paramio en la Plaza de Abastos.

La concejala de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, apuntó como novedad, "por primera vez", que la iluminación extraordinaria estará a cargo de la empresa Ximenez, adjudicataria del alumbrado festivo en la ciudad, en ambos mercados y sus alrededores, así como una dotación económica de 150 euros para aquellos detallistas que adornen sus puestos "pero que no ganen premio".Ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para el concurso de exornos, que cerrará el próximo 22 de octubre.

Las actividades en ambos mercados se desarrollarán entre las 18.00 y las 21.00 horas. En el Mercado Central los visitantes podrán disfrutar de la banda de música ‘Jambá Brass Band’, además de la animación infantil ‘La Liga de la Justicia & Los Vengadores’, y en el Virgen del Rosario también habrá animación musical a cargo de la banda ‘La charanga de Cádiz’, la animación infantil ‘Aladino y las 1001 noches’, así como la atracción infantil ‘El tren de caramelos’, que estará situada en el Parque Erytheia.

La edil anunció asimismo que se dispondrán puestos temáticos para repartir productos propios de estas fechas al público infantil.

La programación se iniciará el martes 21 de octubre a las 19.00 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica con el pregón de los Tosantos que ofrecerá el docente y autor carnavalesco Luis Manuel Rivero. "Será algo muy especial y será un placer contar con Rivero, tan vinculado a nuestras tradiciones", apuntó Gandullo.

Gandullo agradeció a la Asociación de Detallistas de Mercados (Asodemer) "el esfuerzo realizado y el enorme cariño para que la tradición de los Tosantos siga en pie". Hizo además un llamamiento a los gaditanos "para que cuidemos y apoyemos a nuestros mercados, que son parte de nuestra identidad gracias al trato cercano y a la calidad de sus productos".

El Rincón Gastronómico del Virgen del Rosario, "a punto de abrir"

El presidente de Asodemer, José Luis Paramio, aparte de agradecer la colaboración de un Ayuntamiento "cada año más implicado" en esta festividad, explicó que espera que pronto abra sus puertas el Rincón Gastronómico en el Mercado Virgen del Rosario.

Al respecto, Beatriz Gandullo precisó que el proceso administrativo ha finalizado y quedan "detalles concretos" como la instalación del gas para que este proyecto sea una realidad. Según la concejala, este nuevo espacio en el interior del mercado y con terrazas en el exterior, está "a punto de abrir".