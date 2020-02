"Estamos en el mejor momento de la humanidad y hay datos que lo demuestran"

Esta perspectiva racionalmente optimista es el punto de partida de Razoptimismo Tour 2020, una gira de Banco Mediolanum por más de veinte ciudades españolas y que el próximo miércoles 19 de febrero llegará al Palacio de Congresos de Cádiz.

ADA encuentro de Razoptimismo descubre en 59 minutos, a través de estadísticas y hechos comprobados, un futuro esperanzador para la evolución del planeta y la especie humana. Hablamos con Javier Fano, responsable de Banco Mediolanum en Andalucía.

–Cuesta creer que estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad, si atendemos a la actualidad.

–Es verdad que vivimos entre enormes desigualdades y que nuestro planeta tiene desafíos enormes que hay que resolver. Además, las noticias que recibimos a diario no son nada alentadoras. Pero hay razones sólidas para encarar el futuro con optimismo si tenemos en cuenta datos oficiales, la evolución de la tecnología y la investigación en las últimas décadas, y el nuevo talento humano, que nos hace tener esperanzas en un futuro mejor.

–Los datos son la base de la gira de Razoptimismo Tour 2020.

–Razoptimismo muestra en cada uno de sus encuentros datos objetivos que demuestran que estamos mucho mejor que hace una década. Proceden de fuentes oficiales como el Banco Mundial, Unicef o Naciones Unidas, entre otros organismos, y nos dibujan un futuro racionalmente optimista. Por ejemplo: la esperanza de vida y los índices de alfabetización han crecido en todo el planeta, mientras que han bajado la mortalidad infantil o la pobreza extrema.

–Una realidad que los medios de comunicación no suelen resaltar lo suficiente.

–Así es. Los datos más optimistas están recogidos por pensadores de talla internacional, pero no por los medios de comunicación, donde en general prima un sesgo negativo de las noticias. ¿Por qué los últimos avances tecnológicos, médicos o sociales no se difunden tanto como las noticias negativas? Suele ocurrir que los hechos insólitos y alarmantes generan más interés, pero son solo una parte de la realidad y llegan a enturbiar nuestra visión del mundo actual.

–Quizás nos falta disponer de toda la información.

–Es cierto y, además, no estamos acostumbrados a compartir una realidad racional en positivo. Razoptimismo invita a los asistentes a mirar el futuro con positivismo, al igual que por ejemplo hacen los niños en su día a día; en realidad encaran el futuro con optimismo. ¿Por qué no imitarlos y además observar la realidad desde varios ángulos y de forma realista? No hablamos de ingenuidad, sino de evitar la toma de decisiones erróneas a través de datos racionales.

–La gira Razoptimismo aterriza en Cádiz para contagiar este nuevo enfoque.

–Sí, será el próximo miércoles 19 de febrero en el Palacio de Congresos de Cádiz, un espacio de gran capacidad donde viviremos 59 emocionantes minutos para descubrir datos sorprendentes que nos cambiarán la visión actual del planeta.

–Una visión optimista compartida desde un banco.

–Quizá alguien se pregunte cómo un banco difunde este ‘razoptimismo’, pero es que es la esencia de nuestra entidad. Banco Mediolanum nació con el objetivo de asesorar y acompañar a nuestros clientes durante todo el ciclo financiero de su vida, dándoles la información más completa para que tomasen las mejores decisiones y lograsen sus objetivos a largo plazo. Sin duda, una visión racionalmente optimista del futuro, ¿no cree?

–Un futuro con las personas en el centro.

–Este porvenir optimista por el que apostamos depende de su esfuerzo y, sobre todo, de su actitud. La mayoría de la gente se levanta preguntándose qué pueden hacer cada día para mejorar sus vidas. Esta misma actitud, en global, es la que creemos que empujará hacia adelante el progreso del planeta. Y, por supuesto, el mundo de las finanzas. Una actitud y un futuro imparables.

–Por último, ¿qué deben hacer los interesados en asistir al evento de Cádiz?

–Muy fácil. Quienes quieran en asistir a Razoptimismo Tour 2020 en Cádiz el próximo miércoles de febrero pueden escribirnos a través del correo electrónico razoptimismo@mediolanum.es. ¡Les esperamos!