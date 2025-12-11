Las medidas del PSOE para que el turismo contribuya a mantener limpio Cádiz

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz ha presentado una batería de propuestas de cara a la próxima reunión de la Mesa de Turismo y Comercio. La concejala del PSOE, Rosario Tey, ha adelantado que el objetivo de estas iniciativas es abordar una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: el estado de limpieza de la ciudad, pero haciéndolo desde una perspectiva creativa que una civismo, turismo y apoyo al comercio local.

Para los socialistas, mientras se sigue debatiendo la implantación de la tasa turística —una medida que el PSOE defiende por su éxito en Europa para mejorar los servicios públicos gracias a la contribución de los visitantes—, es urgente actuar ya. "Proponemos actuaciones inmediatas que fomenten la implicación tanto de visitantes como de vecinos en el cuidado de nuestras calles, aprovechando nuestra idiosincrasia y nuestras tradiciones", ha explicado Tey.

Entre las medidas más destacadas, el PSOE sugiere una campaña de concienciación original y creativa en diferentes espacios de la ciudad. La propuesta se inspira en el éxito de las acciones realizadas durante el Congreso de la Lengua, utilizando frases ingeniosas o refranes para invitar a mantener limpia la ciudad. "Queremos que cuidar Cádiz sea una experiencia compartida y con identidad propia, no solo una obligación", señala la edil.

Otra de las iniciativas clave es el desarrollo de una aplicación móvil o web participativa. Esta herramienta no solo serviría para concienciar, sino que introduciría dinámicas de juego y entretenimiento relacionados con la materia; y los usuarios (tanto turistas como residentes) que participen en acciones de cuidado de la ciudad obtendrían puntos canjeables.

"Es una forma de cerrar el círculo: cuidamos la ciudad creando conciencia ciudadana y, a cambio, ofrecemos descuentos en comercios, hoteles o cafeterías locales, incentivando el consumo en nuestros negocios de cercanía", ha detallado Rosario Tey. Para informar sobre esta herramienta a la ciudadanía, el PSOE propone, ademas de los medios tracionales online y offline, instalar códigos QR en la ciudad que faciliten el acceso directo a la plataforma.

Finalmente, el grupo socialista pone el foco en la llegada de turistas con la creación del kit de bienvenida. Este pack, destinado a hoteles y cruceros, incluiría un minicono-papelera y un folleto con mensajes amables y divertidos, promoviendo una conducta respetuosa con el entorno desde el primer minuto de la visita.

"Desde la Delegación de Turismo y Comercio se pueden impulsar iniciativas que van más allá de la promoción; hablamos de gestión y de convivencia. Con estas acciones queremos unir turismo, comercio y civismo, demostrando que la limpieza de Cádiz es tarea de todos y puede hacerse con una sonrisa", ha concluido Tey.