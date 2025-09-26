Cádiz pierde más de un millón de euros al no imponer la tasa turística

El Ayuntamiento de Cádiz tiene pendiente iniciar la rehabilitación de todo el frente de la muralla de la Puerta de Tierra. No es un proyecto sencillo ni, tampoco, barato. Por lo pronto es necesario contar con un estudio técnico que refleje cómo está la fortificación y cómo hay que trabajar en su recuperación. Por el momento, el gobierno local ha fijado una inversión inicial de 4 millones de euros, aunque es una cantidad que puede ir al alza cuando se sepa cómo actuar, y también se sepa el uso que se le dará a las bóvedas hoy sin actividad.

Este dinero sale de los presupuestos municipales, una vez que las peticiones de fondos europeos planteadas en su día no salieron adelante. Actuar en la recuperación de nuestro patrimonio histórico debería de formar parte de las prioridades de la ciudad, pero las cuentas municipales tienen muchos flecos que también reclaman dinero público, algunos con más urgencia, como es la vivienda. Así, al final operaciones de este calado quedan o relegadas o bien repartidas durante años y años.

No hay dinero europeo, ni del Ministerio de Cultura, que ignora cualquier inversión necesaria en Cádiz (por ejemplo el Museo Provincial o la propia muralla, Monumento Nacional desde la década de los años 50), o la misma Consejería de Cultura. Y si la ciudad adolece de firmas empresariales e industriales capaces de afrontar con su mecenazgo proyectos de este calado, hay que buscar dinero incluso bajo las piedras para financiar la recuperación de nuestro patrimonio.

Y ahí entra el sector turístico. Tan vilipendiado por algunos (que acaban vistiéndose de turistas cuando salen de viaje), es hoy uno de los pilares económicos de Cádiz. Nuestro papel de ciudad con grandes industrias se perdió hace décadas, por lo que hoteles, bares y restaurantes, locales de ocio y equipamientos culturales han ocupado su puesto en cuando a creación de empleo y de riqueza para esta etapa de nuestra historia.

Lo que gastan en Cádiz y lo que se 'gasta' la ciudad

Desde hace menos de una década, Cádiz ha ido posicionándose como una ciudad con gran atracción para el turismo. Las publicaciones elogiosas en la prensa internacional han reforzado esta imagen, que ya se tenía dentro del turismo nacional. Son cada año varios cientos de miles de personas las que nos visitan, con días de estancia que se cuentan si usan nuestros alojamientos hoteleros (de todo tipo), como con horas de visita si proceden de los cruceros marítimos.

Miles de personas que gastan en Cádiz (en bares, en restaurantes, en el comercio), pero que también 'gastan' la ciudad. Y a falta de abonar los impuestos que sí asumen los gaditanos, hay que buscar partidas que permitan al municipio sufragar este uso urbano y, a la vez, ayudar a mantener monumentos, jardines y patrimonio que funcionan como polo de atracción de los turistas.

Aquí aparece la posibilidad de imponer una tasa a los turistas que pernoctan la ciudad. Aunque Andalucía, en este caso la Junta, sigue sin aclarar si dar o no el visto bueno de este impuesto a los ayuntamientos, son muchos los que ya lo reclaman, especialmente los que tienen una gran presión de visitantes, como Sevilla, Granada o Córdoba.

Allí donde sí funciona, como Cataluña y las Islas Baleares, lo que se ingresa supone una partida millonaria que cada municipio gasta en lo que considera que más beneficio supone en sus localidades. Y ya si vemos a otros países europeos, es una norma que los visitantes, entre ellos miles de españoles, aceptamos con un gasto más del viaje. Es decir, una tasa normalizada que en ningún momento retrae al turista.

¿Cuánto se debe pagar por esta tasa?

¿Qué cuantía se impone? En Cataluña las ciudades más turísticas llegan a cobrar un máximo de 6,75 euros, mientras que en Baleares oscila entre 1 y 4 euros. En el resto de Europa hay cifras que se disparan, como en Ámsterdam, con 20 euros, y otras más comedidas como los 5 euros en Venecia o el 5% del total de la factura que se impone en localidades alemanas.

Si nos vamos por lo bajo, limitando la tasa a 1 euro por cada día de estancia, el ingreso resultante sería más que notable para el Ayuntamiento de Cádiz.

Entre enero y agosto de este año, los 225.192 turistas que han visitado nuestros hoteles han acumulado 557.384 pernoctaciones. Es decir, a un euro por noche, sería más de medio millón de euros de ingreso limpio. A estas cifras habría que añadir a los usuarios de apartamentos y pisos turísticos. En este caso no hay una estadística concreta pero el dato podría acercarse al uso hotelero. Con ello ya rondamos el millón de euros. Y si a todo ello unimos una tasa similar a los cruceristas que arriban al puerto de Cádiz (hasta julio han sido 340.000), el ingreso puede rondar 1,2 millones de euros pendientes del último tramo del año.

En definitiva, esta tasa que por su cuantía apenas debería de incidir en el bolsillo del visitante, podría suponer un ingreso extra más que relevante para las arcas del Ayuntamiento de Cádiz. Financiación sin coste alguno para afrontar obras como las pendientes en el frente de la Puerta de Tierra o para ayudar al mantenimiento del castillo de San Sebastián, cuando este pase a manos municipales.