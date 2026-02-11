Los médicos gaditanos afrontarán una semana completa de huelga

Los médicos gaditanos afrontan la próxima semana cinco días de huelga, de lunes 16 a viernes 20, en lo que supone el regreso a las movilizaciones en demanda de un estatuto médico propio tras las tres jornadas de paro convocadas en diciembre. El sector mantiene sus reivindicaciones, a través de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, en la que se encuadra el Sindicato Médico de Andalucía, pese al borrador de estatuto sanitario que el Gobierno firmó con un grupo de sindicatos el pasado 26 de enero. En Cádiz capital, eso sí, la huelga comenzará técnicamente el martes 17, al ser el 16 festivo como Lunes de Carnaval.

El pistoletazo de salida de esta nueva tanda de huelga médica tendrá lugar el sábado en Madrid con una gran manifestación nacional, una concentración que tendrá su réplica en muchas capitales españolas la próxima semana. En Cádiz, por ejemplo, la manifestación será el miércoles 18 por la mañana, desde la Subdelegación del Gobierno hasta el hospital Puerta del Mar, según confirma a este periódico Juan Benjumeda, portavoz del Sindicato Médico de Cádiz. Ese día habrá manifestaciones en todas las capitales de Andalucía.

Será una marcha, réplica de la realizada en junio y diciembre del año pasado, que coincidirá con esta primera semana de huelga de los facultativos, que tendrá su continuidad hasta junio a razón de una semana de paros al mes: del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Estas huelgas se irán llevando a cabo en la medida en que el Gobierno no modifique su postura y mantenga el actual borrador de estatuto de la profesión sanitaria, que engloba a todos los profesionales del sector. Los médicos, por el contrario, reclaman un estatuto propio.

Esta nueva convocatoria de huelga comenzará de una manera un tanto especial en Cádiz capital, puesto que el día 16 es Lunes de Carnaval y no hay ni consultas hospitalarias ni centros de salud abiertos. Cádiz, de hecho, comenzará el paro propiamente dicho el martes día 17.

En la última convocatoria de paros, los tres días de diciembre, la huelga tuvo especial incidencia en el hospital Puerta del Mar, con un amplio seguimiento y un buen número de consultas y citas suspendidas que tuvieron que ser reprogramadas.

Sin embargo, los centros de salud de Atención Primaria tuvieron una participación menor en la huelga, aunque también se suspendieron consultas y citas programadas.

La semana próxima será, por tanto, complicada en el sector sanitario. Los convocantes reiteran que la huelga persigue mejorar la profesión sanitaria y, de esta manera, mejorar también la atención a los pacientes en la sanidad pública.