El Colegio de Médicos de Cádiz apoya la manifestación del 14 de febrero en Madrid

El Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) se alinea con el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) para manifestar su apoyo a las movilizaciones convocadas por las organizaciones profesionales y sindicales médicas en defensa de unas condiciones laborales dignas y acordes con la responsabilidad, la formación y el papel esencial que desempeñan los médicos en el Sistema Nacional de Salud.

El CACM, del que forma parte el COMCADIZ, considera que la mejora de las condiciones de ejercicio profesional no solo es una reivindicación legítima del colectivo médico, sino un elemento imprescindible para garantizar una atención sanitaria de calidad y segura para la ciudadanía. Reivindicando medidas que reconozcan de manera adecuada la singularidad de la profesión médica, su carga asistencial, su jornada y su nivel de responsabilidad.

En este sentido, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y con él el Colegio de Médicos de Cádiz comparten la necesidad de avanzar hacia un marco normativo propio que contemple de manera específica las condiciones profesionales de los médicos, favoreciendo la estabilidad, la conciliación y equipos humanos bien dimensionados en los centros sanitarios.

El CACM y el COMCADIZ apoyan, por tanto, la manifestación convocada en Madrid el próximo 14 de febrero y animan a que se abra un diálogo que permita alcanzar soluciones consensuadas para las principales demandas de la profesión médica.

Asimismo, el Consejo y el COMCADIZ reiteran su compromiso con la defensa de los médicos andaluces y con la protección del derecho de los pacientes a recibir una asistencia sanitaria en las mejores condiciones posibles.