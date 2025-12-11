Manifestación de médicos en Cádiz: "Es vocación, no explotación"

La tercera jornada de huelga de los médicos españoles ha estado protagonizada por las manifestaciones convocadas en las principales ciudades españolas. En Cádiz, varios centenares de facultativos, algo más del medio millar, han recorrido una parte de la Avenida principal de la capital para defender la profesión de un Estatuto Marco, el que prepara ahora mismo el Gobierno central, que consideran lesivo para su colectivo porque no soluciona las reivindicaciones de los médicos y porque, incluso, agrava algunas de las de por sí malas condiciones laborales de estos profesionales sanitarios. La protesta convocada por el Sindicato Médico de Cádiz, apoyado por la Asociación Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), ha sido "todo un éxito" para los organizadores, conscientes de las dificultades de movilizar un colectivo que, como se ha dicho a los medios de comunicación, no está acostumbrado a hacer paros: "A los médicos no nos gustan las huelgas, pero nos vemos abocados a hacerla". El Sindicato Médico mantiene la cifra de un 75% del seguimiento de las jornadas de paro en la provincia gaditana.

Convocados a las once y media de la mañana ante la sede de la Subdelegación del Gobierno, entre la calle Barcelona y la plaza de la Constitución, la primera media hora de la protesta se ha dedicado a un recordatorio público de los motivos del paro y la manifestación, a través del representante sindical Antonio Moreno, y a la lectura de un manifiesto a cargo de Cristina Pérez, de la asociación MUD. Sobre las doce de la mañana, los médicos gaditanos, en número superior al medio millar, han marchado por las avenidas Andalucía y Ana de Viya, por los dos carriles en sentido salida de la ciudad, hasta llegar, unos minutos antes de la una de la tarde, al hospital Puerta del Mar. Con una sentada en la calzada y un largo aplauso, momento en el que han llegado a cortar durante unos diez minutos los cuatro carriles de la Avenida, ha concluido esta movilización.

Los médicos han recibido durante su marcha el apoyo de los ciudadanos que se iban encontrando, ya fueran peatones que aplaudían con fuerza el paso de la manifestación, rememorando para muchos aquellas ovaciones de la pandemia destinadas al colectivo sanitario en general, o conductores de autobuses, furgonetas de reparto y de vehículos particulares, que hacían sonar su bocina entre el reconocimiento del colectivo en huelga.

Entre los gritos lanzados por los manifestantes, llamamientos a reconocer la importancia de la profesión médica, el eterno problema de las guardias y las horas excesivas ("Es vocación, no explotación", recordaban los profesionales) y referencias directas a la ministra de Sanidad, Mónica García, curiosamente médica de profesión. Y en el ambiente, la esperanza de la reunión que esta mañana ha comenzado en Madrid entre el Ministerio de Sanidad y el comité de huelga, que ha sido convocada por la administración sanitaria y que para el Sindicato Médico es reflejo de la "presión ejercida durante la huelga", que mañana viernes, 12 de diciembre, afronta su último día.

"Por un estatuto propio de la profesión médica y facultativa". Este ha sido el lema de la pancarta que ha encabezado la manifestación de esta mañana en Cádiz. Otros carteles y pancartas que portaban los médicos en huelga servían para recordar algunas de las reivindicaciones del este colectivo sanitario: "Sí al estatuto marco, sí al derecho de negociación directa", "Ministra, incluso tú necesitarás un médico", "Si las guardias las hacemos nosotros, las negociamos nosotros", "Tu salud nos importa; condiciones dignas para cuidarte", "Lo llaman vocación, pero es explotación".

La marcha por la Avenida, de algo más de tres cuartos de hora de duración ha estado acompañada de silbatos, bocinas, palmas y consignas y gritos, como "Horas cotizadas, horas trabajadas", "Es vocación, no explotación", "Mi descanso es tu seguridad" o una frase significativa: "Mónica, escucha, esta era tu lucha", en referencia a la condición médica de la actual ministra, siempre activa en favor de los derechos laborales de sus compañeros de profesión.

Antes de que comenzara la manifestación, se han recordado las reivindicaciones laborales del colectivo, que se simplifican en el llamamiento a negociar un Estatuto Marco propio pero que afectan a muchos detalles del día a día del trabajo de los médicos. También se ha defendido el sistema sanitario púbico de salud, se ha lamentado la fuga de profesionales al extranjero o a la sanidad privada y se ha asegurado, entre otras cosas, que lograr un estatuto propio llevará a los médicos a atender de una mejor manera a sus pacientes. "Sin médicos no hay sanidad", se ha resaltado durante la lectura del manifiesto de la jornada. Antes de la marcha también se han criticado los servicios mínimos establecidos, en este caso por la Junta de Andalucía, para estas cuatro jornadas de huelga de los profesionales sanitarios.

El colectivo ha recibido en la propia manifestación el apoyo directo del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz. Su presidenta, Felicidad Rodríguez, ha explicado a los medos que estas movilizaciones son fundamentales para la sanidad del país y la seguridad de los pacientes: "Estamos convencidos de que el estatuto marco es un ataque a la línea de flotación de la profesión médica, a sus competencias y sus responsabilidades y, en definitiva, un menoscabo de la seguridad del paciente. El trabajo del médico tiene que ser reconocido". Todo en un contexto profesional complejo. "A los médicos nos cuesta hacer huelgas, no es frecuente ver una huelga de médicos".

Por su parte, Juan Benjumeda, portavoz del Sindicato Médico de Cádiz, ha informado de la convocatoria por parte del Ministerio de Sanidad de una reunión con el comité de huelga, lo que hace albergar en esta jornada una leve esperanza acerca del futuro de las movilizaciones. Si las peticiones de los médicos continúan sin ser tenidas en cuenta por el órgano estatal, a partir de enero se establecerá un nuevo calendario de movilizaciones. El sindicato ha pedido de nuevo disculpa a los pacientes que se están viendo afectados por esta huelga y han visto aplazada su cita con los facultativos.