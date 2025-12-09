Huelga de médicos en Cádiz: "¿Y ahora qué hacemos con la cita?"

Los médicos españoles llevan a cabo hoy martes, 9 de diciembre, la primera de las cuatro jornadas de huelga de carácter nacional convocada para protestar por el borrador del Estatuto Marco sobre la profesión que prepara el Ministerio de Sanidad. A la espera de conocer los datos oficiales, de uno y otro lado, acerca del seguimiento del paro, la jornada en Cádiz está teniendo, desde luego, incidencia en la atención sanitaria a la población. A muchos pacientes, pese a la información dada por los medios de comunicación en los últimos días, la huelga les ha pillado por sorpresa cuando han llegado a la cita que tenían establecida para hoy con su médico. "¿Y ahora qué hacemos con la cita?", ha sido una de las frases más repetidas en las consultas externas del hospital Puerta del Mar. En las urgencias hospitalarias, con unos servicios mínimos algo superior a los de un domingo, el ritmo de atención es más lento y el tiempo de espera casi dobla el habitual.

Las consultas externas del hospital gaditano estaban esta mañana, en su gran mayoría, con las salas de espera vacías. Los pacientes que tenían cita lograban sin problemas acceder al hospital con el código QR que se emite en las máquinas que se encuentran en la entrada, pero en ocasiones llegaban a la consulta y allí mismo se enteraban de que su médico estaba ejerciendo su derecho a la huelga. "¿Y ahora qué hacemos con la cita?", preguntaba un paciente en la antesala de la consulta de traumatología. La enfermera le explicaba que le sería comunicada otra cita, mientras el paciente, con moderada disconformidad, expresaba su queja por no ser informado.

Una situación parecida se ha vivido también en los centros de salud de la capital. A las ocho y media de esta mañana, en el centro Puertatierra, una administrativa colocaba un cartel en la puerta de una consulta y anunciaba a los pacientes que tenían cita que la facultativa estaba de huelga. "¿Qué hacemos ahora?". La administrativa les invitaba entonces a pedir cita en las mesas para otro día o, si necesitaban atención médica en el día, a pedir hora para permanencia.

En Urgencias del hospital Puerta del Mar, por su parte, el número de personas que esperaban a ser atendidas en triaje aumentaba con el paso de las horas. Los servicios mínimos establecidos aquí son ligeramente superior a los de un domingo, una medida de la Junta de Andalucía con la que el Sindicato Médico, convocante de la huelga en la comunidad autónoma, se ha mostrado de acuerdo por la necesidad de cubrir en condiciones un servicio tan importante. La disconformidad con los servicios mínimos se ha producido en otros espacios de atención sanitaria.

Lo que sí se ha notado en las Urgencias ha sido la ausencia de los médicos residentes, una figura fundamental en este servicio que en una huelga no entran a formar parte de los servicios mínimos y cuyos efectivos han secundado el paro de una forma mayoritaria, según explican fuentes de la Asociación Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) de Cádiz. Este vacío está haciendo que el tiempo de espera en Urgencias sea casi el doble que el habitual.

En este punto, el Sindicato Médico de Cádiz hace una reflexión acerca del modelo de servicios de Urgencias: "Esta dependencia que hay en Urgencias hacia los médicos residentes es algo para hacérselo pensar".

La misma fuente añade, respecto a las molestias que la huelga pueda causar en los usuarios de los servicios de salud, que el paro ha sido una medida "inevitable" ante el escaso eco que las propuestas de los profesionales médicos están teniendo en la elaboración del Estatuto Marco que se está elaborando desde el Ministerio de Sanidad. Una afirmación que también encuentra eco en la Asociación Médicos Unidos por sus Derechos. "De verdad que esto no nos gusta nada", explica una portavoz. "No nos queda más remedio porque está en juego nuestra profesión, y con ella la atención futura a los pacientes".

Desde el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, un organismo que ha apoyado esta huelga y las anteriores movilizaciones del colectivo, se pide calma y comprensión a la ciudadanía y se insiste en la justicia y necesidad de las reivindicaciones: "Por parte del Colegio Médico, dirigir un mensaje de tranquilidad a la población, ya que se están cumpliendo los servicios mínimos y se están atendiendo los casos urgentes que requieren atención médica. Al mismo tiempo, pedimos comprensión porque las condiciones que reclamamos para la reforma del estatuto persiguen por encima de todo preservar la seguridad de los pacientes".