"La venta de mascarillas en Cádiz se ha reducido, la gente solo cubre el expediente y ya"

La obligación de usar las mascarillas en los centros sanitarios, pasará a ser recomendación. El Consejo de Ministros aprueba este martes el decreto que pone fin a esta medida. Su entrada en vigor se hará efectiva el mismo día de su publicación en el BOE. España era de los pocos países que aún tenían restricciones de este tipo. En países con tasa de incidencia de covid similares como Italia o Estados Unidos ya había solo recomendaciones.

En la calle, la incertidumbre sobre cuándo dejar de usar la mascarilla se hace notar. En Cádiz, muchos dudaban de si todavía le iban a seguir exigiendo su uso en ciertos espacios sanitarios. En el día de la aprobación del fin de las mascarillas, se ha realizado un recorrido por la ciudad preguntando a personal sanitario y de farmacia para que contaran cómo estaban viviendo esta novedad. De hecho, había personas que acudían esta misma mañana a los distintos centros sanitarios y farmacias solicitando la cesión de una mascarilla para acceder al recinto.

¿Cuál es el punto de vista de las farmacias?

En la farmacia de Morillo Martínez de la calle Cardenal Zapata, se encontraba José Antonio Morillo. "La gente pensaba que lo iba a aprobar el martes pasado porque en el Consejo interterritorial decidieron hacer la recomendación al gobierno de que dejasen de utilizar las mascarillas, pero lo cierto es que no entró en vigor y ahí seguimos".

Este anuncio llega en un momento en el que ya el covid no se considera pandemia. "Hay sitios más concurridos (buses o campos de fútbol) dónde hace tiempo que ya no se utilizan y no ha pasado nada", afirma. Aún así añade: "es discutible a lo mejor en los Centros Sanitarios donde vaya gente enferma o más bajas de defensas". En cuanto a la comercialización de este producto, responde: "la venta de mascarillas se ha visto reducida, la gente solo cubren el expediente y ya".

En otra de las farmacias, Juan Manuel comenta que "hay muchas personas confundidas, concretamente, desde hace una semana, cuando salió en televisión la noticia del fin de las mascarillas". Argumentaba de igual forma, "lo que la gente no sabe es que eso necesita aprobarse por el Consejo de Ministros y ha de ser publicado en el BOE. Hasta que eso no esté publicado no es oficial". De hecho, relata, "esta misma mañana una clienta se disponía a entrar, confundida, sin mascarilla y tuvimos que aclararle que todavía había que usarla".

"Se seguirá utilizando, pero por precaución personal"

María, auxiliar de enfermería en activo, reconoce que lo ve bien "siempre y cuando se respeten en zonas que sean de máxima seguridad , como los geriátricos o en hospitales en las áreas de oncología, neumología". Ella cree que su uso decaerá: "por lógica se seguirá utilizando, pero más bien será por un tema de precaución personal, de conciencia propia.

Los trabajadores sanitarios son el único colectivo que ha seguido trabajando con las mascarillas de forma obligatoria desde marzo de 2020.