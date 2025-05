La Marea Verde se lanzará a la calle el sábado en Cádiz para defender la escuela pública

La Marea Verde volverá a inundar las calles de la capital gaditana reclamando de nuevo una mayor inversión para la escuela pública, frente a la política de recortes que achaca al Gobierno de la Junta de Andalucía. El colectivo ha convocado una manifestación este sábado 31 de mayo, que saldrá de la plaza Ana Orantes a las 12.00 y que finalizará en las inmediaciones del que hasta hace poco fuera CEIP Adolfo de Castro, en lo que será un epílogo a la protesta cargado de simbología por ser el último colegio cerrado en la ciudad.

Representantes de distintos sectores que integran la Marea Verde ofrecieron en la mañana de este martes en la sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) una rueda de prensa para explicar los motivos de esta movilización y las reivindicaciones de la escuela pública. Federico Miguel, activista de Marea Verde, recordó que esta escuela “es la única que garantiza el derecho humano de la educación, amenazado por los conciertos educativos y por un desvío de dinero público hacia la enseñanza concertada en una gestión deleznable e innecesaria”.

Recordó que Cádiz tiene el “dudoso récord” de ser la capital andaluza con mayor número de alumnos matriculados en la enseñanza concertada, cifrado en un 57 por ciento. “La educación pública se basta para atender a todos los niños y niñas. Por eso reclamamos más inversiones y una defensa de la red pública de centros”, apostilló para después asegurar que “es urgente reorganizar la oferta y la demanda de los colegios públicos y los concertados”.

Marta Pérez habló en nombre del colectivo de profesores interinos, destacando “los muchos años de trabajo y experiencia, las varias oposiciones aprobadas y el nulo acceso a una plaza fija”. Apuntó que “la Junta va a convocar toda la oferta de empleo público desde 2022 a la actualidad en un único proceso de oposición, que en ningún momento garantiza la continuidad de los que ya estamos trabajando”. Lamentó que el profesorado interino “resiste a base de ratios cada vez más altas, plantillas docentes cada vez más pequeñas, burocracia asfixiante y procesos de oposición tremendamente injustos”.

A su juicio “se está cometiendo un ERE encubierto con estas oposiciones en detrimento de un alumnado que ve como sus profesores no pueden atenderle. El Gobierno de Moreno Bonilla se lo debe a alumnas y alumnos, a todo el profesorado, a una educación pública que está herida y además, a una ciudadanía que merece y exige una educación de calidad”. De ahí que los interinos vayan a pedir el sábado en la manifestación “una bajada de ratio, un aumento de las plantillas, y que se acabe con el abuso de temporalidad de los interinos”.

Que la libre elección de centros "sea real"

Guiomar Yagüe, responsable pública docente de CCOO y representando a otros sindicatos y partidos políticos que apoyan la movilización, llamó a defender “una escuela pública de calidad, pues no podemos pedir a las familias que matriculen a sus hijos en hijas en una escuela pública que se está cayendo. La necesitamos fuerte y eso precisa de una inversión económica fuerte por parte de la Junta, desde los 0 años hasta la universidad, pasando por la FP, donde tenemos ahora un grave problema con su privatización”. Incidió en la necesidad de bajar las ratios. “Hay clases a 25 niños y a 32 en ESO y FP. Exigimos que esa libre elección de centro sea real, pues hay familias que quieren matricular a sus hijos en colegios públicos y no pueden, porque no hay hueco, porque se cierran líneas y porque las clases están saturadas por encima de la normativa”. Y es que “no nos creemos que el problema sea la baja natalidad”.

En nombre de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la Escuela Pública de Cádiz, Flampa Gades, intervino Carolina Cabello, quien lamentó “las reformas que necesitan los colegios y la carencia de docentes y de recursos para la educación especial”. “Hay un descenso real de la natalidad, pero hay que encaminarla a una escuela pública de calidad”, añadió.

La comitiva saldrá desde la Glorieta Ana Orantes y discurrirá por la avenida Cayetano del Toro, la avenida Marconi, la plaza de Santo Tomás, avenida de la Sanidad Pública, avenida Alcalde Blázquez y avenida Lacave, para acabar en el antiguo CEIP Adolfo de Castro.