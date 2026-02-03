Manos Unidas de Cádiz declara la guerra al hambre en su campaña anual

La organización católica Manos Unidas celebra esta semana su campaña anual contra el hambre con una serie de actividades que tratan de concienciar acerca de la situación de hambruna en la que vive una parte significativa de la humanidad, una pobreza aún más grave si cabe al tratarse de personas que residen en zonas sacudidas por guerras. La 67 campaña de Manos Unidas, que ayer se presentó en Cádiz, ha escogido de hecho como lema ‘Declara la guerra al hambre’.

La Delegación de Manos Unidas en la diócesis de Cádiz ha preparado un conjunto de actividades que se desarrollarán durante toda esta semana, hasta llegar a la jornada nacional que se celebrará el próximo domingo, y que tiene como protagonista a la misionera Mari Carmen Sánchez Siles, monja de la congregación Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora, con colegios en Sanlúcar y Chipiona en la provincia de Cádiz.

Misionera desde el año 1992, la hermana Sánchez Siles, natural de Algodonales, ha ejercido desde entonces en países tan diversos como Guinea Ecuatorial, Camerún e India. Ayer lunes ofreció sus primeras charlas a alumnos de Secundaria de los colegios San Vicente de Paúl y Amor de Dios, mientras que en el día de hoy visitará Algeciras y Barbate y mañana estará en San Fernando y Chiclana. La semana se completa con el Día del Ayuno Voluntario, que se celebrará el viernes día 6, una campaña de boli solidario antes y durante el partido del Cádiz de este sábado en el estadio Nuevo Mirandilla y la citada jornada dominical, con colecta especial en todas las iglesias gaditanas.

Según se explica en el boletín de Manos Unidas, la campaña ‘Declara la guerra el hambre’ es "un recordatorio del manifiesto fundacional de esta ONG de la Iglesia católica en el que las mujeres de la UMOFC se comprometieron a erradicar el hambre en el mundo. Una carencia que, pasado el primer cuarto del siglo XXI, es una cruda realidad para casi 700 millones de personas, además de ser causa y consecuencia de muchos de los conflictos activos en el planeta. Manos Unidas trabaja para romper el ciclo entre hambre, pobreza y conflicto. La paz está en el centro de su misión, tanto desde la acción humanitaria como desde los proyectos de cooperación al desarrollo y la sensibilización al desarrollo en España”.

En el año 2024, Manos Unidas llevó a cabo 575 proyectos de desarrollo en 53 países de África, América y Asia, que beneficiaron directamente a más un millón y medio de personas.