Lo primero que hizo al levantarse esta mañana ha sido poner en las redes un mensaje diciendo: "Está el día para quedarse en casa", por aquello de la lluvia, algo que demuestra que esta crisis del coronavirus no está mermando el humor ni las ganas de hacer feliz a la gente a Manolo Morera, humorista, cuartetero y últimamente copresentador de un programa de televisión de Canal Sur.

-¿Cómo lleva el encierro? ¿A qué dedica el tiempo libre?

-Prácticamente a lo mismo que todo el mundo, a convivir con la familia, a leer, a ver la tele, a jugar con la consola y hacer alguna cosilla del trabajo.

-Supongo que este encierro le estará dando muchas ideas para cuartetos.

-Eso me dice la gente por las redes, que aproveche para escribir algún cuarteto. Guiones sí. Estoy intentando aprovechar el tiempo para adelantar guiones para el nuevo programa de Canal Sur que acabamos de estrenar. Aprovecho para adelantar y cambiar algunos monólogos y, cómo no, a hacer ejercicio.

-¿Cree que aquí hay para largo?

-El ministro ya lo ha dicho. Que en dos semanas esto no se ataja, y a la vista está que los picos están aún creciendo, y hasta que eso no se estabilice creo que esto va a durar. Y en cuanto se estabilice todos sabemos que no va a ser al grito de "todo el mundo a la calle" sino que habrá que tomar unas medidas preventivas posteriores. Hasta que no hagamos vida normal, va a pasar algún tiempo. Yo prefiero, de todas formas, ir día a día, porque como te pongas unos objetivos, te agobias. Es cuestión de ir sacando para adelante los días y listo. Tenemos también la suerte de que tenemos en casa de todo para poder hacer una vida normal, tenemos luz, tenemos agua, alimentos, internet...

-¿A pesar de la crisis hay que dejar un hueco para el humor?

-Creo que un hueco es poco. Creo que tenemos que afrontar esto con humor desde el minuto uno del día hasta el último. Eso no quiere decir que no nos lo tomemos con seriedad, con responsabilidad y que estemos informados de todo lo que está pasando, pero evidentemente el humor va a ser una pieza clave. Y piense que ahora estamos empezando y no sabemos cuánto va a durar. Y aunque fueran 15 días, cuando llevemos 12 ó 13 días va a empezar a pesar, y como no nos lo tomemos con humor, todo será más complicado.

-En las redes ha quedado más que patente que los gaditanos son auténticos líderes a la hora de hacer humor a través de las redes.

-Creo que humor hay en todos lados, pero en Cádiz todo nos lo tomamos de otra manera. Cádiz está acostumbrada a afrontar las desgracias con sentido del humor y creo que esta ciudad tiene ahí el doctorado. Es nuestro modo de vida y nos tomamos así las cosas. A pesar de ellos Cádiz ha dado una lección de civismo y de responsabilidad. Desde el primer día, salvo algunos que optaron por no ser demasiado responsables, el resto creo que está guardando bastante bien el confinamiento, que, por cierto, es una palabra que nunca había utilizado y ahora la usa todo el mundo.

-¿Crees que se está haciendo bien las cosas y siempre hay otro hueco en el día para criticar a los políticos?

-Creo que se ha atajado demasiado tarde y creo que nos damos demasiado plazo para afrontar nuevas medidas. Es cierto que desde casa todo se ve muy fácil. A este país le mata aún demasiado la burocracia. Lo que se haga ahora es mucho mejor que que se haga dentro de un minutos. Y lo que se haga en dos minutos será mejor que lo que se haga dentro de una hora. Los plazos se han alargado mucho. En cuanto a las medidas, hay veces que me parecen demasiado poco restrictivas. Visto el panorama, cada uno tiene que ser responsable y aportar su granito de arena. Independientemente de los gobernantes es cuestión de responsabilidad. Vemos que es algo serio y está en nuestras manos no joderla. Habrá también que aguantar esa misma seriedad y rigor hasta el final.

-¿Estás muy preocupado con lo que vendrá luego, después de la crisis provocada por el coronavirus?

-Lo más preocupante es la salud de todo el mundo. Tenemos que hacer lo que haga falta para que se frene la propagación del virus. Sin salud, todo lo demás es irrelevante. Reconozco que hay una cierta preocupación con qué es lo que va a pasar con la economía nacional. Esto es un frenazo en seco para el país entero. Luego cada uno ve su situación personal, y todos sabemos que vamos a sufrir las consecuencias. En todos los sectores se va a notar, pero en el nuestro, el del entretenimiento y el ocio es a lo mejor por donde la gente empezará a recortar. Está además directamente relacionado con el virus el tema de las aglomeraciones en espacios cerrados. ¿Cuándo podremos hacer una vida normal? Ese miedo está ahi.