Lola Cazalilla dimite como concejala del Ayuntamiento de Cádiz por motivos laborales

Cádiz/La que fuera delegada de Cultura y Fiestas durante los mandatos del alcalde José María González 'Kichi', Lola Cazalilla, entergará mañana martes el acta de concejal del Ayuntamiento de Cádiz confirmando así su dimisión como concejala de Adelante Izquierda Gaditana.

Fuentes cercanas a la ex edil confirmaron este lunes a Diario de Cádiz que se trata de una dimisión motivada por cuestiones laborales: "Le han ofrecido un puesto de trabajo que no puede rechazar y que es incompatible geográficamente con el cargo de concejala".

El plan inicial de Adelante Izquierda Gaditana es convocar para la mañana de este martes una rueda de prensa en la que Lola Cazalilla, caracterizada siempre por su cercanía con los medios de comunicación, dará todos los detalles de esta dimisión.

Al parecer Laura Cuvero será la persona que la sustituya en el "escaño" de San Juan de Dios. Cuvero iba la séptima en la lista y es militante de Izquierda Unida, algo que podría traducirse en una disminución de posibles disonancias entre IU y AIG.

Lola Cazalilla ha sido y es una figura política destacada en Cádiz, conocida por su compromiso con la comunidad y su trayectoria en el ámbito político local. Nacida en Cádiz, ha estado involucrada en la política desde una edad temprana, lo que la llevó a convertirse en concejala en el Ayuntamiento de Cádiz.

A lo largo de su carrera, Cazalilla ha sido reconocida por su enfoque en temas sociales, la igualdad de género y la participación ciudadana. Su trabajo se ha centrado en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Cádiz, promoviendo políticas que fomenten el desarrollo sostenible y la inclusión social.

Como concejala, ha participado activamente en diversas comisiones y ha trabajado en colaboración con otros grupos políticos para abordar los desafíos que enfrenta la ciudad. Su estilo de liderazgo se caracteriza por la cercanía con los ciudadanos y la apertura al diálogo, lo que le ha permitido construir puentes entre diferentes sectores de la comunidad.

Aunque se considera que su mandato ha tenido altibajos, Cazalilla ha dejado una huella en la política local y sigue siendo una voz influyente en la ciudad. Su compromiso con Cádiz y su pasión por el servicio público continúan siendo un motor en su vida, incluso después de su tiempo en el cargo.

En una entrevista ofrecida a este Diario antes de la llegada de Bruno García a la Alcaldía de Cádeiz afirmaba, ya más en torono personal que "de lo que más orgullosa estoy, o lo que creo que se me puede reconocer, es que siempre he dado la cara. Pueden estar de acuerdo, o no, con las decisiones que he tomado pero nunca se me puede acusar de que no he respondido. He afrontado, asumido, aguantado y respondido incluso en momentos en los que no era nada sencillo. Creo que hace falta siempre más participación y más escucha. Hay que seguir motivando a la gente para que participe pero tú tienes que tener en cuenta lo que dice la gente porque sino dejan de participar. Y ahí extrapolo a Cultura, porque creo que la participación en el Carnaval ha funcionado mejor que en otros sectores de Cultura y esa sí es mi asignatura pendiente. También creo que he tenido capacidad para no vetar a nadie".