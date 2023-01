Lola Cazalilla: "Siempre he dado la cara"

Lola Cazalilla no duda en entrar en nuestro juego. ¿Hay que poner caras al fotógrafo? Se ponen. Total, la edil de Cultura y Fiestas está acostumbrada a darla por, y para, el mundo del Carnaval en multitud de ocasiones durante los cuatro años que lleva liderando la delegación. Con todos sus artífices se ha sentado en los momentos mejores y peores de este ciclo que puede culminar, o no, con las próximas elecciones municipales de mayo. A todos ha "escuchado", ya fuera para recibir "propuestas, críticas o golpes", y "a nadie" ha vetado. De eso se siente orgullosa, de lo que más se siente orgullosa. "De haber dado siempre la cara". En el primer número de Diario del Carnaval la da para nosotros.

–En realidad, estamos ante el primer Concurso ‘normal’ con el control total del Ayuntamiento. ¿Cómo se enfrenta a él?

–¡Pues es verdad, no me lo había planteado! Pero, bueno, después de lo del año pasado, con unas circunstancias tan difíciles, este Concurso se prevé más sencillo. Sinceramente, y te aseguro que lo he pensado con mentalidad autocrítica, creo que hicimos lo correcto en 2022 aunque, por supuesto, estábamos deseando de volver a la fecha natural, porque es que biológicamente, identitariamente, ya nos lo pide el cuerpo. Pero, no te voy a mentir, me enfrento con mucha ilusión pero también con desgaste porque en este último año de mandato la mayoría de los proyectos que están cristalizándose son del área de Cultura. Así que me encuentro recién salida de una Cabalgata de Navidad para meterme en un Concurso y a la vez atender los temas del Congreso de la Lengua, los premios Max, la Casa del Carnaval, el Teatro del Parque... Lo estoy viviendo con más tensión y estrés que con el disfrute con el que viví los preparatorios del Concurso del 2020 pero, a la vez, tengo confianza en que todo va a salir bien porque es un modelo de Carnaval consensuado con la gente.

–¿Y es el modelo que usted desea?

–Del Concurso siempre hay margen de mejora. Como he dicho en otras ocasiones, a mí me crea contradicción la competición en las edades más tempranas de la cantera. Creo que en infantiles debería haber otra manera de pasar por el Concurso, pero la inmensa mayoría de la gente de la cantera no lo ve así y, además, es verdad que los niños nos acaban dando una vuelta y una lección a todos de compañerismo y solidaridad. Pero sí me gustaría abrir ese debate en los foros de la cantera, que funcionan muy bien. Y del Concurso de adultos es más complicado porque cuando hemos planteado en los foros monográficos de puntuaciones el tema de simplificar el sistema, porque se acaba cuantificando cosas que son muy subjetivas, la opinión mayoritaria es que si no se puntúa así parece que no hay base para que la clasificación quede de una forma o de otra. Sí valoro como un acierto lo de las tres semifinales con el número de inscritos que había este año y, con respecto a la Final, reconozco que, aunque yo defendía cuando llegué el modelo de tres, me he dado cuenta que cuatro finalistas por modalidad es lo más acertado porque hay nivel de sobra. Pero si te digo, lo que más me gustaría es que hubiera un asociacionismo real.

–¿En qué sentido?

–Pues hasta llegar el punto de que fueran las agrupaciones las que organizaran el Concurso y nosotros sólo cediéramos el Falla, que fuera de verdad una autogestión y que nosotros fuéramos meros facilitadores que ponen los recursos. Por eso intentamos que la gente tenga voz a través de los foros. Pero llegar a ese nivel de autogestión, hoy en día, me parece imposible porque la gente que integra el Concurso es muy dispar, y aunque es muy legítimo que cada uno tenga sus propios intereses, pero así no puede funcionar ese modelo.

–¿Está contenta con los foros?

–Es una herramienta que está arrancando pero sigo confiando en ella y, de hecho, creo que puede ser una de las cosas más significativas que he emprendido porque propicias una participación real. La respuesta puede ser variable, dependiendo del momento o del sector al que te enfrentas, pero al final yo me he sentado delante de un montón de gente y durante dos horas he estado escuchando y recibiendo críticas, golpes, propuestas, de todo, pero creo que eso es una obligación. La participación, al fin y al cabo, que lo llevábamos en el programa, aunque te ponga en momentos complicados como esos foros de las callejeras del año pasado que te puedo decir que fueron los momentos más duros que he vivido en estos cuatro años, más duro que un Pleno, más que un ataque de la oposición, más que el cambio de fecha con la gente del Concurso... Pero voy a seguir apostando por los foros aunque como herramienta orgánica no voy a estar convocando foros que no fluyen.

–Por ejemplo...

–Las academias de tanguillos, las peñas... Pero, por contra, hay otros que están funcionando muy bien y también lo estamos extendiendo a otras áreas como con las bandas de música de Cádiz, que nos hemos reunido 3 o 4 veces en formato foro e incluso vamos a sacar una línea nueva de subvenciones desde Cultura destinada a estas bandas que hacen una gran labor. Así que mi intención es extender el modelo de los foros a otras áreas de Cultura, aunque no siempre sea sencillo.

–Antes mencionaba el número de inscripciones. Es el más bajo de los últimos 15 años, ¿a qué lo achaca?

–Son varios factores pero creo que lo más determinante este año es la pospandemia porque hay muchos grupos que sin el motor del Concurso no pueden embarcarse en la inversión que supone el Concurso siguiente. Esto será algo que lo comprobaremos el año que viene. Pero tampoco hay que olvidar que venimos arrastrando de atrás que hay determinados autores que no se sienten ya cómodos dentro del formato del Concurso porque se sienten encorsetados. Y no les falta razón porque en realidad Carnaval es todo, lo que está fuera del Concurso y lo que está dentro. Y si eso sigue ocurriendo pues será el Concurso el que tendrá que adaptarse a la gente, y no al revés, o morirá. Pero de momento, es verdad, que es un porcentaje minoritario de autores el que se siente así. Aunque habrá que estar atentos a futuro por donde va la gente.

Enchampelar Como guiño al IX Congreso Internacional de la Lengua que del 27 al 30 de marzo se celebra en la ciudad, la redacción de Diario del Carnaval pretende atesorar las palabras del habla gaditana favoritas para las diferentes personalidades e integrantes de la fiesta grande de Cádiz que desfilarán por estas páginas durante todo el Concurso Oficial de Agrupaciones y la posterior semana de Carnaval. La concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, al frente de la organización del evento en la ciudad junto a Paco Cano y David de la Cruz, inaugura nuestro particular diccionario eligiendo una palabra que la lleva “a cosas que me gustan mucho, el Carnaval, las caballas, la gracia...” Y es que enchampelar (cuplés enchampelados, pescar caballas enchampeladas...) le parece una manera “preciosa” de describir “dos cosas que van juntas”. “Es una palabra que siempre se ha utilizado en mi casa y que yo también suelo utilizar mucho. Es una palabra muy gaditana y muy carnavalera. Me encanta”, decide la edil.

–¿Me da una fecha concreta de la inauguración de la Casa del Carnaval?

–Queremos abrirlo en abril, la museografía está prácticamente lista, pero lo que marcará la fecha son los tiempos contractuales, es decir, la parte esa más fea y más tediosa de los pliegos y los contratos de servicio (limpieza, vigilancias, controladores...) que hacen falta para abrir el museo. La colección permanente está totalmente planteada, tenemos elaborado entre Paco Cano y yo una previsión de exposiciones temporales para un año y ahora estamos de reunión con gente que tienen importantes colecciones para ver de qué manera pueden tener espacio en el museo. Lo que no sé si para abril estará exposición permanente, temporal, parte documental, cafetería, tienda... Ojalá, de hecho, trabajamos para eso, pero lo mismo se abre el museo con la permanente y la cafetería se abre un mes después o la tienda se está haciendo la concesión... Pero estamos aguantándonos las ganas de enseñar alguna imagen, porque realmente la experiencia para el visitante va a ser muy potente, así que cuando se pueda abrir con la permanente, lo haremos.

–¿Tendrá director o directora?

–Ahora mismo el modelo de gestión va a ser eminentemente municipal y trabajarán funcionarios de este área. En principio habrá un director administrativo pero nos gustaría que hubiera también un responsable de contenido, que ahora es una labor que estamos desempeñando Paco Cano y yo, pero no es algo que un concejal pueda seguir haciendo. Así que sí, la idea es que el espacio tenga su propio coordinador porque la Casa del Carnaval va a tener una programación propia. Y otra cosa que estamos planteando es la posibilidad de despertar la Fundación 1884, que se creó precisamente para el tema del Museo, y ese modelo sí nos permitiría que fuesen patronos o integrantes tanto entidades públicas como privadas, algo muy importante para la financiación y mantenimiento futuro de la Casa del Carnaval. Eso se está trabajando de manera paralela, ahora estamos viendo los estatutos, quién podría integrar el Patronato, habría que pasarlo por Pleno, así que eso hasta final de año al menos no saldría. Pero lo bueno es que no necesitamos tener esas inversiones para arrancar la Casa del Carnaval en un primer momento.

–Otro tema de actualidad, las carpas. ¿Espera una licitación más tranquila y exitosa?

–Espero que sí porque la carpa de mayor dimensión es significativamente más pequeña y totalmente cubierta, con lo que el impacto sonoro será menor. Y por otro lado pues la gente estará más repartida al ser tres espacios, así habrá un mayor equilibrio. Y, bueno, a nosotros nos gustaría que cada espacio tuviese una identidad y un tipo de música, más bien, que cada espacio estuviera dedicado a un rango de edad, uno para gente jovencita, adolescentes, otra para los más mayores y luego para un rango amplio de adultos. Y luego pues hemos hecho tres licitaciones diferentes para que distintos empresarios, con más capacidad y menos capacidad económica, o incluso asociaciones, puedan acceder puesto que las otras dos carpas son más pequeñas. Aunque, claro, también un empresario puede optar a las tres, la ley no lo impide, o como puede quedar desierta alguna. Es un formato que vamos a probar este año, a ver qué tal. Pero lo que a mí me gustaría es tres carpas de tres empresarios diferentes y cada una para un rango de edad.

–¿Pero en los pliegos no se pueden incluir esas especificaciones?

–No nos lo permite la Ley de Contratación porque es a precio, pero sí serán criterios a valorar entre ofertas similares. Pero bueno al haber tres carpas hay mayor competencia y supongo que un mayor interés en diferenciarse más. Pero es verdad que ahí la Ley de Contratación no nos deja hacer mucho. De hecho, miramos para sacar la licitación por la Fundación Municipal de Cultura para que se valorara el proyecto cultural, pero haciendo la consulta nos dijeron que al ser suelo y explotado por un tercero pues se encarga Patrimonio de la licitación. Para poder tener ese modelo donde pesara el proyecto pues tendríamos que montar nosotros la carpa y si hubiera más personal pues encantada pero vamos a lo justo, no se puede.

–Una curiosidad, ¿la familia Villegas no les comentó nada de 2009 cuando les propusieron el homenaje?

–Pues es que fue a la inversa. Salvador pide cita con el alcalde porque estaba montando la antología con motivo del centenario y querían un espacio para actuar en la Final y algún tipo de ayuda para lo que estaban haciendo. Y lo que se articula es dedicarle el Concurso para que esa antología tuviera cabida y meterlo también en un circuito de agrupaciones, en el Baluarte están ensayando... Así que creo que la propia familia piensa más que es por el estreno de la antología que por el homenaje en sí en el Concurso. Creo que a lo mejor por eso no veían que hubiera repetición de nada.

–Como estamos ante un año electoral, me gustaría que me hiciera un balance de su paso por Fiestas. ¿De qué se siente más orgullosa? ¿Qué le queda por hacer?

–De lo que más orgullosa estoy, o lo que creo que se me puede reconocer, es que siempre he dado la cara. Pueden estar de acuerdo, o no, con las decisiones que he tomado pero nunca se me puede acusar de que no he respondido. He afrontado, asumido, aguantado y respondido incluso en momentos en los que no era nada sencillo. Creo que hace falta siempre más participación y más escucha. Hay que seguir motivando a la gente para que participe pero tú tienes que tener en cuenta lo que dice la gente porque sino dejan de participar. Y ahí extrapolo a Cultura, porque creo que la participación en el Carnaval ha funcionado mejor que en otros sectores de Cultura y esa sí es mi asignatura pendiente. También creo que he tenido capacidad para no vetar a nadie. De mí se dice que soy muy transversal, a veces con sentido positivo y a veces con sentido peyorativo, pero de eso también estoy orgullosa. Y se queda pendiente también un funcionamiento más orgánico dentro de la propia delegación, que esa fusión entre Cultura y Fiestas, se note más en los programas concretos. También siempre me voy a acordar de la Covid, del miedo a tomar decisiones cuando está en tus manos la vida de la gente. Ahí lo hemos pasado realmente mal. Bueno, y reconocer que a veces he pecado de ingenua, pero eso es algo que nos pasa a todos los que no somos políticos profesionales. En fin, que a veces esto es ingrato pero es muy bonito cuando consigues hacer algo, ese algo tiene un efecto inmediato en la gente.