Fran González: “Antonio Sanz pide ahora lo que ‘sus delegados’ no hicieron sobre el hospital cuando estaban en la Zona Franca”

El histórico cartel anunciador de una infraestructura que no llega y que parece que aún tardará años en llegar

Cádiz/El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha querido contestar a las graves acusaciones del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, sobre los suelos del futuro hospital de Cádiz.

González ha recordado que “parece mentira que alguien que fue delegado del Gobierno en Andalucía y que tenía hilo directo con los dos delegados que estuvieron al frente de la Institución cuando gobernaba el Partido Popular, Jorge Ramos y Alfonso Pozuelo, plantee ahora en los medios de comunicación unas medidas que ‘sus propios delegados’ no pudieron hacer, ya que entonces ya reclamaban a la Administración autonómica soluciones para hacerse con la propiedad del suelo de CASA para recuperar la inversión realizada”.

El delegado del Consorcio ha lamentado el tono empleado por el consejero “que está usando un asunto como el hospital, de calado para los gaditanos y las gaditanas, para atizar de manera torticera al Gobierno de España cuando desde la Zona Franca en todo momento se ha actuado con lealtad institucional, intentando mantener un diálogo directo y transparente con la Junta de Andalucía sin haber tenido la misma altura de miras en el otro lado”.

“Sorprende que siendo Antonio Sanz consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, acuse ahora a la Zona Franca de poner obstáculos y zancadillas en el tema del hospital cuando yo personalmente como delegado he enviado cartas las distintas delegadas del Gobierno en Cádiz, Ana Mestre y Mercedes Colombo, en mayo de 2021, marzo de 2022 y febrero de 2023 planteando diálogo y distintas fórmulas y soluciones para que la Junta adquiriese el suelo del hospital y que no han tenido respuesta”, ha subrayado González, que “entiende que no es la manera en la que tienen que relacionarse y comunicarse las administraciones, los y las ciudadanas esperan de nosotros unos mínimos de educación y lealtad entre instituciones “.

“Como delegado de la Zona Franca sigo manteniendo la mano tendida y la lealtad institucional intacta para que la Junta adquiera el suelo del hospital y pueda construir este importante equipamiento; ahora bien, sabe Antonio Sanz que la Zona Franca, como institución pública, no puede ni ceder el suelo gratis ni dejar de recuperar una inversión realizada en 2008 y que ha ido sumando cargas por mantenimiento, impuestos, seguridad, entre otros gastos”, ha recordado el delegado gaditano.

En este sentido, el máximo responsable del Consorcio ha subrayado que “no me gustaría tener que recordarle al consejero cómo de esquilmada dejaron la Zona Franca sus dos delegados con pérdidas millonarias que alcanzaron los 60 millones de dinero público entre 2013 y 2017 por una gestión que fue calificada por la Intervención General del Estado (IGAE) como ‘con deficiencias procedimentales e incumplimientos normativo’ y que dejó una deuda total para la Institución en 2018 de más de 207 millones de euros”.

Fran González ha querido enfatizar que la “Zona Franca siempre ha estado en la búsqueda de la solución del hospital, ha cumplido desde que se anunció el proyecto y va a seguir estando en la solución”. Por ello, ha emplazado a los responsables de la Junta de Andalucía a “cerrar ya un acuerdo que solo depende de la voluntad política de la Junta, única competente en la materia, que puede adquirir el suelo por una ínfima cantidad de los 500 millones de inversión total del equipamiento hospitalario e iniciar la obra a la mayor brevedad, hecho que entiendo que es lo que queremos todos”.