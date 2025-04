Fran González: “Que el alcalde de Cádiz no tema tanto a Zona Franca porque parece que son ‘los suyos’ los que pretenden parar el hospital”

Cádiz/El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha querido salir al paso de las declaraciones del alcalde de la ciudad, Bruno García, en un medio de comunicación sobre las propuestas para el suelo del hospital.

González ha agradecido al alcalde su intento de mediación para como dice “la ciudad no pierda más tiempo en la construcción del hospital” pero la realidad es tozuda y “precisamente las dos propuestas urbanísticas planteadas hasta el momento por el Consistorio –la primera con la construcción de una torre de 26 plantas en pleno corazón de Puntales- sólo pospondrían en años, sólo dilatarían aún más en el tiempo la construcción del hospital para terminar después de años en el mismo punto en el que se está ya en la actualidad, con un planeamiento aprobado y listo para ejecutar el hospital en cuanto la Junta de Andalucía –competente en la materia– tenga voluntad real de adquirir el suelo”.

Así, González ha lamentado que Bruno García le “haya comprado el argumento a Antonio Sanz y a la Junta de Andalucía cuando el alcalde sabe de sobra que es la Administración autonómica la única competente en materia hospitalaria y la que tiene que ostentar la posesión del suelo para poder construir el hospital, por tanto, la que tiene que responder a las múltiples cartas enviadas por Zona Franca para desbloquear una situación que por desgracia va ya para 20 años”.

Aún así, “por lealtad institucional siempre hemos atendido al Ayuntamiento y hemos mantenido conversaciones para estar en la solución pero el alcalde sabe que el hospital se podría estar construyendo de manera inmediata si hubiera voluntad real por parte de la Junta de Andalucía”, ha expuesto González.

El delegado del Estado en la Zona Franca ha recordado al alcalde que “ambos ostentamos dos cargos institucionales, no hablamos en términos de partidos, aunque a veces parezca que el alcalde se pierde en su dualidad de presidente del PP; y los análisis e informes técnicos de las dos propuestas presentadas a Zona Franca para ceder el suelo a cambio de aprovechamientos urbanísticos no han sido contestados por un capricho de Fran González, ni bajo criterios políticos, sino que está sustentados sobre informes técnicos para validar su viabilidad técnica y financiera”.

En este sentido, González ha recalcado que se ha mantenido en todo momento la lealtad institucional con el Ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, y que “tanto en las conversaciones mantenidas verbalmente y por escrito y en las distintas reuniones mantenidas entre los técnicos de ambas instituciones se ha ido de frente, conveniendo que las dos propuestas presentadas eran inasumibles desde el punto de vista técnico y económico”.

Es muy sorprendente leer al alcalde insistiendo en que es “la Zona Franca la administración que tenía que hacer el hospital y no lo ha hecho” cuando Bruno García, “como presidente del Pleno que es por su cargo de alcalde debería saber, y se lo hemos recordado en nuestras conversaciones, que hay un dictamen del Tribunal de Cuentas de 26 de marzo de 2009 que explicita claramente que el Consorcio no debe realizar obras no relacionadas con el cumplimiento de los objetivos establecidos en sus Estatutos ni realizar operaciones que supongan la aceptación de precios inferiores a los de su coste”.

Además, para González también llama mucho la atención que el alcalde hable de que “si a la Zona Franca no le salen los números, que nos digan cuánto falta y se le compensaría con fondos propios”.

“Tendrá que explicar de dónde salen esos fondos propios, si existe partida presupuestaria para ellos”.

El delegado de la Zona Franca de Cádiz ha concluido recalcando “que el alcalde sabe que la Zona Franca ha cumplido siempre y lo va a seguir haciendo, que va a estar en la solución a la construcción del hospital pero no puede ser a costa de saltarse la ley ni causar un quebranto a una institución que ya dejaron bastante deteriorada financieramente y dañada en su imagen pública los delegados del PP que estuvieron al frente de 2012 a 2017”.