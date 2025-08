La nueva licitación para la venta de entradas por internet de Teatros de Cádiz y COAC, sin resolver

Aunque este 5 de agosto se han puesto a la venta las entradas de los espectáculos que conforman la nueva temporada de Teatros de Cádiz, todavía no se ha resuelto la licitación dirigida a adjudicar el nuevo contrato de venta por internet y teléfono. Un servicio que no sólo incluye la comercialización de las localidades para la temporada estable de los espacios municipales, también para las sesiones del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC).

Ante esta circunstancia, Bacantix, la hasta ahora adjudicataria de esta forma de comercialización ha sido la encargada de asumir la venta de las entradas para el último trimestre del año y lo seguirá siendo hasta que no haya empresa ganadora de la próxima licitación.

De hecho, Bacantix es una de las empresas que optan, junto a Impronta Soluciones y Giglon, al nuevo contrato para los próximos cuatro años (un año y tres de prórroga), según rezaba en el pliego de condiciones, que incluye el despacho de las localidades para el Gran Teatro Falla, Teatro del Títere y Sala Central Central (aunque, finalmente, este último espacio estará cerrado debido a las obras de rehabilitación a las que se deberá someter).

Ciertamente, está siendo un proceso de licitación largo ya que comenzó en diciembre de 2024. Un concurso público al que se presentaron, inicialmente, cinco empresas, aunque dos de ellas, Manantial de Ideas y Tickentradas Eventos, fueron descartadas tras no superar la prueba práctica que realizaron el pasado 27 de mayo ante los técnicos municipales de Cultura y Fiestas y del departamento de Informática. En el caso de Manantial de Ideas, ni siquiera se presentó a esta convocatoria; mientras que Tickentradas "no demuestra la capacidad para la impresión de los tickets de entradas, lo que conlleva a su vez, que no se ha podido constatar extremos como su reimpresión y la lectura de dicha entrada para su acceso al teatro con los dispositivos requeridos, con el consiguiente control de aforo", según el informe derivado de la demostración con el que se descarta a esta firma para la adjudicación del contrato.

Bacantix, Giglon e Impronta Soluciones sí superaron esta prueba pero, tras analizar sus ofertas económicas, la Mesa de Contratación las valoró como "anormales o desproporcionadas". De esta forma, han tenido que presentar documentación que justifique sus ofertas satisfactoriamente que, presumiblemente, estará siendo de nuevo evaluada ya que no hay todavía noticias del resultado de la licitación.

La empresa que resulte ganadora, además de hacerse cargo del servicio de gestión de venta, por Internet y teléfono de las localidades de los actos y espectáculos organizados por la Delegación Municipal de Cultura y por la Delegación de Fiestas y Carnaval, se encargará del suministro en régimen de alquiler del hardware y consumibles necesarios para la venta de entradas en taquilla, y su posterior comprobación de la validez en el momento del acceso.