Tres ofertas "anormales" para gestionar la venta de entradas por internet del COAC y Teatros de Cádiz

Cádiz/En un proceso largo, y que todavía no ha concluido, se está convirtiendo la búsqueda de una empresa que a partir del próximo 15 de agosto se encargue del servicio de venta de entradas por internet y teléfono de los espectáculos que desarrollan las delegaciones de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, es decir, las temporadas habituales de Teatros de Cádiz y el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), principalmente. Una labor que actualmente lleva la firma Bacantix, que es una de las tres empresas que sigue adelante en el procedimiento de licitación que arrancó en diciembre de 2024, pero en el que ha quedado como aspirantes tres ofertas valoradas "como anormales o desproporcionadas".

Así lo ha detactado la Mesa de Contratación encargada de vigilar el proceso de adjudicación de un contrato que tendrá la duración de un año y la posibilidad de prórroga anualmente hasta un máximo de tres años adicionales. Por ello, desde este órgano se ha pedido a Bacantix, Impronta Soluciones y Giglon que justifiquen sus respectivas ofertas económicas para poder, finalmente, nombrar a una adjudicataria.

De esta forma, estas tres empresas siguen adelante en el procedimiento al que, además, se presentaron Manantial de Ideas y Tickentradas Eventos, ésta última, primero, de forma provisional, y después con pleno derecho tras atender a la subsanación de una serie de documentos.

Sin embargo, ambas firmas han sido descartadas tras no superar la prueba práctica que realizaron el pasado 27 de mayo ante los técnicos municipales de Cultura y Fiestas y del departamento de Informática. En el caso de Manantial de Ideas, ni siquiera se presentó a esta convocatoria; mientras que Tickentradas "no demuestra la capacidad para la impresión de los tickets de entradas, lo que conlleva a su vez, que no se ha podido constatar extremos como su reimpresión y la lectura de dicha entrada para su acceso al teatro con los dispositivos requeridos, con el consiguiente control de aforo", según el informe derivado de la demostración con el que se descarta a esta firma para la adjudicación del contrato.

Toda vez que las empresas que siguen en el concurso público justifiquen sus ofertas satisfactoriamente, la Mesa deberá valorar la mejor oferta económica (se puntuará con un máximo de 90 puntos) y la amplitud de horario en el servicio de venta telefónica (máximo 10 puntos).

La empresa que resulte ganadora, además de hacerse cargo del servicio de gestión de venta, por Internet y teléfono de las localidades de los actos y espectáculos organizados por la Delegación Municipal de Cultura y por la Delegación de Fiestas y Carnaval, se encargará del suministro en régimen de alquiler del hardware y consumibles necesarios para la venta de entradas en taquilla, y su posterior comprobación de la validez en el momento del acceso.