Un libro de batallitas viajeras

Puede ser un libro de batallitas porque no deja de ser las experiencias personales de un viajero empedernido que se ha recorrido casi 80 países, unas veces por puro placer y otras por motivo de trabajo. Quien espere encontrar una guía de viaje en este libro, se habrá equivocado.

El periodista Fernando Santiago (Cádiz, 1958) presentó ayer en la sede de la Fundación Cajasol, en compañía de Juan José Téllez, su libro ‘Volver a viajar. Recomendaciones al final del apocalipsis’, una publicación que, como él mismo relata, nació a raíz de una serie de publicaciones en el blog Con la venia del Grupo Joly durante la época del confinamiemto. En aquel entonces, empezó a escribir una serie de recomendaciones para sus lectores para cuando acabara la pandemia y uno de los que ponen comentarios en el blog recomendó que eso debería recogerlo en un libro. Así que se puso manos a la obra y poco a poco empezó a escribir rutas temáticas y sensaciones de los sentidos.

Por ejemplo, el lector podrá encontrar la ruta del fútbol, que responde a los innumerables viajes que ha hecho para seguir a su querido Atlético de Madrid en muchos campos de Europa o, también como jugador aficionado, con el equipo de la Asociación de la Prensa de Cádiz que le ha llevado a lugares como Estocolmo, Tánger o México entre otros muchos.

Un hombre que ha vivido la política en primera línea como concejal del Ayuntamiento de Cádiz durante 12 años no podía dejar de la lado la ruta de la política, esa que le llevó en Shanghai a visitar el lugar donde se fundó el Partido Comunista de China, por poner sólo un ejemplo.

Pero hay una que es especial y es la de los Cádiz, la de las huellas de la ciudad gaditana en el mundo, como el Trocadero en París, en Londres el cañón con el que se bombardeó Cádiz y las otras ciudades que comparten el nombre con la capital gaditana. Hasta se puede encontrar una ruta de running, de los lugares en los que ha corrido este periodista y que le ha llevado incluso a perderse en alguna ciudad, como le pasó en la olímpica Tokio.

Muchas de las anécdotas y las experiencias que cuenta las ha vivido realizando documentales para el Servicio de Vídeo de la Diputación que le ha situado en enclaves que un turista al uso no suele llegar, como Groenlandia, el Cabo de Buena Esperanza, la estepa de Mongolia o los Llanos del Orinoco entre otros muchos.

El corrector del libro, Juan José Sandoval le dijo que es “un libro fresco y original”, mientras que el propio autor afirma que “son las impresiones de alguien que ha dado muchas vueltas por el mundo”.Esta pasión por los viajes le viene heredado de su padre, que era marino “y que tenía nuestra casa llena de cachivaches de los sitios a los que iba y además nos contaba historias de todos ellos”.

¿Y cómo viaja un hombre que ha viajado mucho más que la media? “Con una cierta pausa. Me gusta paladear y si son lugares que ya he visitado, no mirar el reloj y hacer rutas alternativas”. Aunque ahora se habla mucho de turistificación, Fernando Santiago lo que cree es que se ha producido “una democratización de los viajes y eso me parece muy bien”.

El libro está publicado por El Boletín Ediciones y está prologado por Salvado Celada, compañero en muchos de sus viajes profesionales y también amigo. El libro tiene al final unos códigos QR con loos documentales que ha hecho el Servicio de Vídeo de Diputación y a los que se cita en algunos de los pasajes del libro