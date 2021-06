“Los jóvenes médicos no tienen ya opción de quedarse en Cádiz”

Llegó a Cádiz con 17 años desde su Perú natal. Aquí estudió Medicina y aquí sigue, con 76 años de edad, sin pensar en la jubilación aunque es uno de los médicos en activo con mayor edad en la provincia.

Hablamos con Mario Velarde en Cádiz pero al día siguiente estará en Puerto Real, en una de sus consultas, y el viernes tenía trabajo en Jerez.

Especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica, Neurocirugía y Cirugía Torácica, experto en columna vertebral, ejerce su labor en media provincia. Ha creado diversos sistemas de osteosíntesis y material quirúrgico para la cirugía de columna vertebral y recientemente ha recibido la Medalla Europea al Mérito del Trabajo.

Con medio siglo de labor profesional se conoce todos los avatares de la medicina gaditana en este tiempo. Los momentos buenos y los malos, lo que le permite hacer una reflexión sobre la profesión en Cádiz, la falta de médicos, especialmente jóvenes.

"Todos los hospitales públicos de Cadiz tienen su MIR que generan especialidades, pero cuando terminan la residencia para la gran mayoría no hay posibilidad de quedarse por lo que se tienen que marchar a ejercer lo que han aprendido a otras provincias", afirma con rotundidad.

En cuanto a la alternativa privada, especialmente ahora que está creciendo este modelo de sanidad con fuerza en las principales ciudades de la provincia, afirma que "la medicina privada no es suficiente para sobrevivir, y sí de apoyo si se trabaja también en la pública".

Destaca en este sentido el enorme porcentaje de funcionarios que tiene la provincia, y especialmente Cádiz capital, "con sus pólizas y mutuas privadas en las que no se atienden cirugías mayores porque no le son rentables a las compañías". Seguros que abonan cantidades muy bajas a los médicos, mientras que "aquí no hay una masa social con suficiente capacidad económica para mantener la medicina puramente privada". Y quienes sí pueden permitirse este coste "en su gran mayoría acaban acudiendo a consultas en Sevilla".

Reclama Mario Velarde una apuesta más clara a la hora de incrementar las plazas MIR en la provincia y, unido a ello, incrementar la oferta de trabajo en los centros sanitarios de titularidad pública. "En el Hospital Puerta del Mar, por ejemplo, hay neurocirujanos que podrían estar jubilados pero que no han dado este paso porque no hay jóvenes que tomen la alternativa", afirma.

Él también sigue dispuesto a seguir al frente de su despacho. Como cirujano afirma que necesita estar en buen estado físico "por lo que hago mucho ejercicio". Y a la vez persiste en una de sus prioridades: la atención gratuita en casos de personas sin recursos suficientes.