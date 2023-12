Un joven muere a bordo del crucero Allure of the Seas tras caer desde un balcón

Un placentero trayecto en crucero es, por defecto, un recuerdo imborrable en la memoria de cada uno de sus pasajeros tanto por sus vivencias y experiencias como por las comodidades que ofrece este tipo de viajes a bordo de un barco capaz de ofrecer y cubrir todas las necesidades que puedan surgir a lo largo de la ruta.

Pero no siempre así y hay muchas historias en torno al sector de los cruceros que han dejado marcados a muchos turistas a causa de tragedias que han conllevado la muerte de una o incluso de varias personas, lo que ha convertido también el viaje en algo inolvidable, sobre todo para aquellos que lo vivieron en primera persona o bien de manera cercana.

En esta ocasión, la tragedia la vivían los pasajeros del crucero Allure of the Seas, de la compañía norteamericana Royal Caribbean, mientras atravesaban aguas internacionales. Un adolescente de 16 años perdió la vida hace precisamente una semana, al caer desde un balcón del barco, desencadenando una serie de eventos que conmocionaron tanto a los pasajeros y la tripulación.

El crucero, que había salido desde Puerto Cañaveral (Florida) y que tenía como siguiente destino el puerto de Nassau, en Las Bahamas, no tuvo más remedio quer regresar de emergencia al Muelle de salida tras el trágico suceso.

Al parecer, las circunstancias de la caída que dejó sin vida al joven no han quedado aún del todo claras, ya que incluso se ha llegado a calibrar la posibilidad de que pudiera tratarse de un suicidio.

Según circulan por las redes, el joven se precipitó desde un balcón, que se encontraba a una altura considerable, hasta la cubierta inferior del buque, lo que finalmente le provocó la muerte. La tripulación del buque procedió en cuanto lo autorizó el capitán a montar una carpa para cubrir el cuerpo del joven accidentado.

El Allure of the Seas, que durante un tiempo será recordado por este triste accidente, es un buque muy conocido en el puerto de Cádiz, no sólo porque ha protagonizado varias escalas en sus muelles sino porque ya vivió un capítulo también para el olvido durante la pandemia.

Cabe recordar que las autoridades sanitarias llegaron a prohibir la entrada en el astillero gaditano de este buque ya que el la situación del Covid así lo imponía y no hay que olvidar que era un buque que venía cargado con más de 300 personas, entre las que había ya varios casos de coronavirus a bordo.

Finalmente la cordura de las autoridades facilitó la entrada en dique del Allure of the Seas, lo que permitió a sus tripulantes, ya que no contaba ya con ningún pasajero a bordo, pudieran estar cobijados en un puerto amigo, a pesar de tener que permanecer confinados a bordo hasta que las autoridades sanitarias internacionales así lo dictaron

El terrible suceso ha dejado marcado a todos los pasajeros y a la tripulación, ya que, en medio de la conmoción, los médicos a bordo solicitaron donaciones de sangre entre los pasajeros con la esperanza de salvarle la vida, lamentablemente, pero, al parecer, sus heridas resultaron fatales, lo que le provocó la inevitable muerte.

Ese mismo día, un portavoz de Royal Caribbean expresó su pesar por la tragedia y declaró que sus “corazones están con la familia” del joven fallecido, mientras se espera una investigación exhaustiva para arrojar luz sobre lo sucedido.

Por desgracia, este tipo de sucesos no suelen ser ajenos a este tipo de turismo y ocurren más veces de las que las navieras desearían, ya que no hay que olvidar que hay cruceros en los que llegan a convivir hasta siete u ocho mil personas.